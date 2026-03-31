Володимир Зеленський задекларував 15,8 млн грн доходів родини за 2025 рік

У понеділок, 30 березня 2026 року, президент України Володимир Зеленський оприлюднив щорічну декларацію про майно та доходи за минулий рік. Згідно з документом, сукупний дохід глави держави та членів його родини становить 15 млн 805 тис. 828 грн.

Аналіз фінансових надходжень свідчить про стабільність активів президентської сім’ї: порівняно з 2024 роком (15,28 млн грн) доходи продемонстрували незначне зростання, при цьому структура наповнення бюджету залишилася практично незмінною.

Доходи, нерухомість та валютні заощадження: Президент України подав декларацію за 2025 рік

Левову частку доходів родини Зеленських у 2025 році становили виплати за Облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) — загалом вони принесли понад 8,36 млн грн. Сам Володимир Зеленський безпосередньо від погашення цінних паперів отримав 4,18 млн грн.

Цікавий вигляд має структура особистих заробітків президента:

Заробітна плата: на посаді очільника держави Зеленський заробив 336 тис. грн за рік, що в середньому становить 28 тис. грн на місяць.

Оренда нерухомості: надання майна в оренду принесло родині додаткові 2,12 млн грн.

Банківські заощадження: значна частина коштів зберігається на валютних рахунках, де зафіксовано 1,8 млн євро, а також солідні суми в доларах США та готівці.

У частині рухомого та нерухомого майна декларація не містить гучних сенсацій. Основний капітал зосереджений у житловій площі: президент володіє квартирою в Києві, двома гаражами та частками у квартирах спільно з багаторічним партнером Сергієм Шефіром.

Перша леді, Олена Зеленська, задекларувала власну нерухомість в Україні, паркомісця, а також квартиру у Великій Британії.

Список цінних речей налічує колекційні годинники відомих брендів (Rolex, Piaget, Bovet) та ювелірні вироби. Автопарк сім’ї також не зазнав змін і представлений автомобілями преміумкласу Range Rover та Mercedes-Benz. Окремо зазначено користування державною дачею, загальна площа якої з господарськими спорудами сягає понад 4 тис. кв. м.

Найбільш обговорюваною новацією декларації стала реєстрація нових торговельних марок. У вересні 2025 року Володимир Зеленський став офіційним власником брендів Зеленський та Zelenskyy.

Цікавим є широкий спектр категорій товарів та послуг, на які поширюється дія цих марок. Згідно з документами, ці назви можуть бути використані для виробництва та продажу:

аксесуарів та 3D-окулярів;

продуктів харчування;

і навіть вогнепальної зброї.

Загалом декларація демонструє прозорий та консервативний підхід до управління власними фінансами, де основними інструментами примноження капіталу залишаються державні запозичення та орендний бізнес.

