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Затримка потягів УЗ через обстріл Києва — скільки доведеться зачекати

Вікторія Мельник, журналістка сайту 04 Липня 2025, 10:00
затримка поїздів
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