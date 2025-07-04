Затримка потягів УЗ через обстріл Києва — скільки доведеться зачекати

Цілу ніч та ранок столичні оборонці неба намагалися відбити атаку росіян на Київ. Уникнути влучань не вдалось, також відомо про пошкодження інфраструктури уламками, зокрема відомо про пошкодження залізниці у межах Києва.

Яка затримка потягів УЗ через обстріл та кому й скільки доведеться чекати на свій рейс, читай далі у матеріалі.

Затримка поїздів у Києві: що відомо

За повідомленням УЗ, через пошкодження колій наразі затримано поїзди західного сполучення: вони прямують іншим маршрутом, через Дарницю та Вишневе.

Це спричинило затримку на дві години.

Також відомо, що Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин-Почайна-Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіка руху.

Станом на девʼяту ранку поїзди північно-західного (святошинського) напрямку курсують із резервними тепловозами.

— Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця-Русанівка-Лівобережна-Воскресенка-Почайна-Сирець-Святошин, — кажуть в УЗ.

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Окрім цього, із затримкою курсують потяги:

№705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28;

№1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40;

№21/103 Краматорськ, Харків — Львів із затримкою +4:36.

Детальніше про атаку на Київ 4 липня, розповідали раніше. Читай про подробиці в іншому матеріалі.

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