Освіта

Чи зупинятимуть НМТ під час тривоги у 2025 році: важливе для твого спокою

Леся Манзюк, редакторка сайту 09 Травня 2025, 11:00
НМТ: повітряна тривога
Фото Pexels
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