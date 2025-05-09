Чи зупинятимуть НМТ під час тривоги у 2025 році: важливе для твого спокою

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. Тестування відбуватиметься в межах основної та додаткової сесій. Основна сесія триватиме з 14 травня до 25 червня; додаткова — з 11 по 19 липня.

У зв’язку з російською агресією в Україні діє воєнний стан. Майже щодня звучить повітряна тривога, в деяких регіонах — по декілька раз на добу. У такій ситуації виникає цілком природне питання — що робити, якщо під час тестування пролунає сигнал тривоги?

Детальніше про повітряну тривогу під час НМТ-2025, та чи будуть зупиняти проведення іспитів — читай у матеріалі.

Чи будуть зупиняти НМТ під час повітряної тривоги

У разі оголошення повітряної тривоги проведення іспитів Національного мультипредметного тесту (НМТ) буде тимчасово призупинено до завершення небезпеки.

Слідують такі дії:

Тестування негайно призупиняється. Усі учасники, взявши найнеобхідніші особисті речі, разом з інструкторами прямують до укриття. Час, витрачений на перерву, фіксується, і після повернення до аудиторії він буде компенсований. Якщо тривога триває дуже довго (2,5 години й більше) або є загроза повторної — сеанс тестування можуть скасувати й перенести на іншу дату, щоб пройти оцінювання в межах додаткової сесії НМТ.

Це офіційна позиція Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) — життя та безпека учасників є пріоритетом №1.

Що ще варто знати

При призупиненні тестування, в разі повітряної тривоги, чергові інструктори мають чіткий алгоритм дій на такий випадок. Життя та безпека — абсолютний пріоритет.

Після завершення тривоги й повернення до приміщення, учасники мають право продовжити тест , і їм додатково надається час , втрачений під час перерви.

Під час НМТ в тимчасових пунктах (особливо у прифронтових областях або за кордоном) система адаптована до можливих загроз .

В укриттях може бути як холодно, так і спекотно, учасникам слід подбати про себе заздалегідь.

Учням і батькам рекомендується психологічно підготуватись до можливого переривання, адже ворог робить все, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

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