Вища освіта в новій Україні: виклики, зміни, відповіді — на форумі Forbes University

Фото Pexels Сучасна українська освіта — це про зв’язок із реальністю: з економікою, технологіями, культурою, запитом від ветеранів і потребами ринку праці.Про програми, які готують не просто фахівців, а лідерів. Про викладачів, які стають менторами, і партнерства, що створюють нові можливості для студентів. Саме про таку освіту говоритимуть на форумі Forbes University, який відбудеться 27 серпня в Києві.Forbes University — про що йтиметься на заході Захід збере на одній сцені реформаторів вищої освіти, представників бізнесу та лідерів EdTech. Форум стане майданчиком для тих, хто бачить в освіті не лише академічну сферу, а інструмент зростання економіки. У фокусі — розвиток людського капіталу, нові ролі університетів та партнерства, які реально працюють. Читати на тему Студент у свої 40: вступ на магістратуру знову б’є рекорди Вчитися ніколи не пізно, але чи таку мету мають вступники? Серед питань, які обговорюватимуть: чи здатні університети змінювати свої організаційні моделі та ефективно використовувати приватні інвестиції? як університети створюють продукти, яких потребує бізнес? що роблять керівники університетів, аби зробити програми привабливими для найкращих студентів, а студентів цікавими для найкращих роботодавців? як штучний інтелект змінює роль викладача і формує нову логіку навчання? чи готова освітня система до запиту від ветеранів? Серед спікерів — Ярослав Притула, перший проректор УКУ; Наталя Шаховська, ректорка Львівської політехніки; Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів MRIYDIY; Ірина Вольницька, президентка SET University; Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки; Василь Карпуша, ректор СумДУ; Петро Чернишов, голова наглядової ради Національного авіаційного університету; Бен Нельсон, засновник Minerva University та багато інших. Організатори обіцяють чимало практичних кейсів про те, що вже працює: від нових програм до освітніх стартапів. Квитки — за посиланням. Говорити про майбутнє освіти важливо, але для абітурієнтів і батьків у серпні є нагальніше питання: скільки коштує освіта? Далі — добірка цін у найпопулярніших університетах Києва. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Київ, Освіта, Саморозвиток Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter