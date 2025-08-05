Для тебе Освіта
Партнерський матеріал

Вища освіта в новій Україні: виклики, зміни, відповіді — на форумі Forbes University

Марія Бондар, редакторка сайту 05 Серпня 2025, 15:31
Форум Forbes University
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь