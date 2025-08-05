Вища освіта в новій Україні: виклики, зміни, відповіді — на форумі Forbes University

Сучасна українська освіта — це про зв’язок із реальністю: з економікою, технологіями, культурою, запитом від ветеранів і потребами ринку праці.

Про програми, які готують не просто фахівців, а лідерів. Про викладачів, які стають менторами, і партнерства, що створюють нові можливості для студентів.

Саме про таку освіту говоритимуть на форумі Forbes University, який відбудеться 27 серпня в Києві.

Forbes University — про що йтиметься на заході

Захід збере на одній сцені реформаторів вищої освіти, представників бізнесу та лідерів EdTech.

Форум стане майданчиком для тих, хто бачить в освіті не лише академічну сферу, а інструмент зростання економіки.

У фокусі — розвиток людського капіталу, нові ролі університетів та партнерства, які реально працюють.

Серед питань, які обговорюватимуть:

чи здатні університети змінювати свої організаційні моделі та ефективно використовувати приватні інвестиції?

як університети створюють продукти, яких потребує бізнес?

що роблять керівники університетів, аби зробити програми привабливими для найкращих студентів, а студентів цікавими для найкращих роботодавців?

як штучний інтелект змінює роль викладача і формує нову логіку навчання?

чи готова освітня система до запиту від ветеранів?

Серед спікерів — Ярослав Притула, перший проректор УКУ; Наталя Шаховська, ректорка Львівської політехніки; Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів MRIYDIY; Ірина Вольницька, президентка SET University; Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки; Василь Карпуша, ректор СумДУ; Петро Чернишов, голова наглядової ради Національного авіаційного університету; Бен Нельсон, засновник Minerva University та багато інших.

Організатори обіцяють чимало практичних кейсів про те, що вже працює: від нових програм до освітніх стартапів.

Квитки — за посиланням.

Говорити про майбутнє освіти важливо, але для абітурієнтів і батьків у серпні є нагальніше питання: скільки коштує освіта? Далі — добірка цін у найпопулярніших університетах Києва.

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