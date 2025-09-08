Як правильно сидіти за партою: секрети здорової постави

Стартував новий навчальний рік, і першачкам доводиться освоюватися за партою, а бувалим школярикам — згадувати, як правильно сидіти за нею, аби не відчувати втоми та мати гарну поставу.

Чому це так важливо і як правильно сидіти за партою — розбираємося у матеріалі.

Чому важливо правильно сидіти за партою

Дитина проводить у школі за партою до п’яти годин, і ще кілька годин витрачає на виконання домашнього завдання. У підсумку — чи не повноцінна робоча зміна.

Але на відміну від дорослих, дитина активно росте, і неправильна постава протягом тривалого часу здатна призвести до викривлення хребта — так званого сколіозу.

Якщо ж школярик ще й нахиляється до зошита — в зону ризику потрапляють і очі, тому може розвинутися короткозорість.

Навіть дихання і кровообіг здатні погіршитися, якщо постійно сидіти неправильно.

Натомість правильна постава допомагає перетворити навчання на цілком здоровий процес, за якого дитина менше втомлюється, легше концентрується, і на все життя формує гарну звичку контролювати свою поставу.

Тож як правильно сидіти за партою — читай прості практичні поради.

Як правильно сидіти за шкільною партою: поради

Спина при сидінні за партою має спиратися на спинку стільця. Вона повинна бути прямою, з невеликим природним вигином у попереку. Не варто сутулитися і занадто відкидатися назад. Коліна мають бути зігнуті приблизно під кутом 90 градусів, а стопи повністю стояти на підлозі. Це допомагає правильно розподілити вагу тіла і не перевантажує спину. Відстань між грудьми та партою має бути приблизно 5-10 см, щоб не пригинатися надто сильно і дихати вільно. Оптимальна відстань від очей до підручника дорівнює 30-40 см, це приблизно довжина витягнутої руки, якщо рахувати від поверхні парти до лоба. Так можна захистити очі від перевтоми та зберегти зір. Погляд має бути спрямований трохи вниз, приблизно під кутом 30 градусів до горизонталі. Не варто нахиляти голову занадто низько. Шию потрібно тримати розслабленою. Добре, якщо стільниця має нахил 15 градусів — це ідеальний варіант для збереження зору і постави. Лікті краще тримати на поверхні парти, трохи зігнутими, не завислими в повітрі. Це знімає напругу з плечей. Щоб тінь не падала на папір, джерело світла має бути зліва (якщо дитина правша) або справа (якщо лівша).

І ще важлива примітка: контролювати поставу допомагає одна проста вправа. Дитина має встати біля стіни так, щоб торкатися її лопатками, сідницями, потилицею і п’ятами.

Так постояти півхвилини, потім відійти та постояти з півхвилини вже без опори.

Таку вправу варто зробити щоденною звичкою — з нею школярику легше навчитися самоконтролю. І просто тримати правильну поставу увесь час, без будь-яких нагадувань з боку дорослих.

