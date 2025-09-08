Для тебе Освіта

Як правильно сидіти за партою: секрети здорової постави

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Вересня 2025, 15:30 3 хв.
поради як правильно сидіти за партою
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь