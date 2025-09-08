Як правильно сидіти за партою: секрети здорової постави

Стартував новий навчальний рік, і першачкам доводиться освоюватися за партою, а бувалим школярикам — згадувати, як правильно сидіти за нею, аби не відчувати втоми та мати гарну поставу.
Чому це так важливо і як правильно сидіти за партою — розбираємося у матеріалі.
Чому важливо правильно сидіти за партою
Дитина проводить у школі за партою до п’яти годин, і ще кілька годин витрачає на виконання домашнього завдання. У підсумку — чи не повноцінна робоча зміна.
Але на відміну від дорослих, дитина активно росте, і неправильна постава протягом тривалого часу здатна призвести до викривлення хребта — так званого сколіозу.
Якщо ж школярик ще й нахиляється до зошита — в зону ризику потрапляють і очі, тому може розвинутися короткозорість.
Навіть дихання і кровообіг здатні погіршитися, якщо постійно сидіти неправильно.
Натомість правильна постава допомагає перетворити навчання на цілком здоровий процес, за якого дитина менше втомлюється, легше концентрується, і на все життя формує гарну звичку контролювати свою поставу.
Тож як правильно сидіти за партою — читай прості практичні поради.
Як правильно сидіти за шкільною партою: поради
- Спина при сидінні за партою має спиратися на спинку стільця. Вона повинна бути прямою, з невеликим природним вигином у попереку. Не варто сутулитися і занадто відкидатися назад.
- Коліна мають бути зігнуті приблизно під кутом 90 градусів, а стопи повністю стояти на підлозі. Це допомагає правильно розподілити вагу тіла і не перевантажує спину.
- Відстань між грудьми та партою має бути приблизно 5-10 см, щоб не пригинатися надто сильно і дихати вільно.
- Оптимальна відстань від очей до підручника дорівнює 30-40 см, це приблизно довжина витягнутої руки, якщо рахувати від поверхні парти до лоба. Так можна захистити очі від перевтоми та зберегти зір.
- Погляд має бути спрямований трохи вниз, приблизно під кутом 30 градусів до горизонталі. Не варто нахиляти голову занадто низько. Шию потрібно тримати розслабленою.
- Добре, якщо стільниця має нахил 15 градусів — це ідеальний варіант для збереження зору і постави.
- Лікті краще тримати на поверхні парти, трохи зігнутими, не завислими в повітрі. Це знімає напругу з плечей.
- Щоб тінь не падала на папір, джерело світла має бути зліва (якщо дитина правша) або справа (якщо лівша).
І ще важлива примітка: контролювати поставу допомагає одна проста вправа. Дитина має встати біля стіни так, щоб торкатися її лопатками, сідницями, потилицею і п’ятами.
Так постояти півхвилини, потім відійти та постояти з півхвилини вже без опори.
Таку вправу варто зробити щоденною звичкою — з нею школярику легше навчитися самоконтролю. І просто тримати правильну поставу увесь час, без будь-яких нагадувань з боку дорослих.
Дізнайся також, що буде, якщо дитина мало спатиме? Американські науковці провели дослідження і довели, що це впливає на розумові здібності дитини, подробиці — у матеріалі.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!