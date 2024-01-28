Це твоя сфера впливу: як змінити реакцію на негатив та взяти відповідальність за свої емоції

У буремний час ми намагаємося не лише знижувати рівень своєї реакції на негатив, а й контролювати власні емоції. І це не дивно: адже так ми захищаємо власний організм від непоправного негативного впливу.

Однак інколи це вдається дуже складно, або й зовсім неможливо. Тоді емоції за нас вирішують, як пройде наступний день, тиждень, чи інший часовий проміжок.

Психологічна підтримка у своєму Telegram розповіла, як брати відповідальність за свої емоції, чим шкідлива підміна емоцій та що робити, коли тебе “штормить”. Ми ділимося з тобою далі найважливішим.

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Відповідальність за емоції: що це таке

Як пишуть у виданні, відповідальність за емоції варто брати тоді, коли помічаєш за собою перекладання цієї відповідальності на когось іншого. Коли хтось винен у твоїй злості, а ще інша людина винна, що ти не стримав/(-ла) реакції.

Взяти відповідальність за емоції — не означає перестати відчувати. Ми не вибираємо, що відчувати, а що — ні. Це як холод чи жар: ми просто їх відчуваємо.

Отож, коли ми беремо на себе відповідальність за власні реакції на щось, за наші емоції, ми не відкидаємо їх, а просто приймаємо.

Варто памʼятати, що людина не може обирати свої відчуття, але може обирати та корегувати власні реакції на щось.

Приймати та визнавати свої емоції також важливо з урахуванням того, що пригнічення та підміна справжніх відчуттів може нашкодити ще більше.

Адже навіть якщо ти не показуєш справжніх емоцій, вони нікуди не зникають. Навпаки, продовжують приховано давити на тебе, впливати зсередини. Згодом така внутрішня напруга може призвести й до фізичних проблем зі здоровʼям, серед яких порушення рівня гормонів, аутоімунні захворювання, порушення сну.

Більш практична шкода підміни емоцій — банальні непорозуміння між людьми. Невміння виражати свої почуття та проявляти істинні емоції може призвести до відчуття самотності, депресії.

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Як брати відповідальність за свої емоції та не шкодити собі

Визнавай свої емоції та шукай їхнє джерело. Називай емоцію, яку проживаєш, словом, наприклад: я злюся, мені страшно, мені соромно. Це буде розвивати твій емоційний словник, з допомогою якого набагато легше комунікувати з людьми. Слідкуй, які сигнали надсилає твоє тіло під час проживання тих чи інших емоцій. Коли відчуваєш сильну емоцію, постарайся знайти справжню її причину. Це можуть бути зовнішні фактори. Розділи емоції від первинних, які викликала та чи інша ситуація, та тих, які виникли вже під час роздумів та аналізу.

Розуміння емоцій допоможе згодом відчувати, як саме зʼявляються такі реакції на зовнішній світ, тобі буде легше контролювати власні емоції та вплив на себе.

Також допомогти у пізнанні свого психологічного світу зможе щоденник емоцій. Як його вести та для чого саме, ми розповідали тобі раніше.

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