Психологія

Це твоя сфера впливу: як змінити реакцію на негатив та взяти відповідальність за свої емоції

Вікторія Мельник, журналістка сайту 28 Січня 2024, 11:00
відповідальність за емоції
Фото: Pexels

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