Ризик суїцидальної поведінки вищий у жінок, які переживали післяпологову депресію: дослідження

Психологічне здоровʼя є важливою складовою гарного самопочуття людини. Тож важливо не ігнорувати перші дзвіночки, які подає тобі твоє тіло та психіка, а звертатися до терапевтів. Однак особливо вразливим організм стає під час стресових ситуацій. Для жінок таким періодом є вагітність.

Через вплив зовнішніх факторів та внутрішні переживання, гормональну хімію всередині та банальну вразливість після пологів, чимало жінок переживають післяпологову або перинатальну депресію.

Окрім цього, нещодавні дослідження виявили високий ризик самогубства серед жінок, що переживали депресію під час та після вагітності та пологів — навіть коли минуло вже багато років.

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Післяпологова депресія підвищує ризик суїцидальної поведінки

Дослідницька група проаналізувала записи майже мільйона жінок у національних медичних реєстрах Швеції з 2001 по 2017 рік, порівнявши 86 551 жінку, яка мала перинатальну депресію, з 865 510 жінками, які не страждали на депресію. Групи зіставлялися за віком і роком народження.

Дослідження JAMA Network Open свідчить, що жінки, які раніше пережили перинатальну депресію, з часом мали у три рази вищі ризики вчинення самогубства, аніж ті, які не стикалися з явищем депресії під час вагітності та після пологів.

Ризики були найбільшими в рік після діагностики, але, хоча вони зменшилися з часом, через роки ризики все ще були вдвічі вищими порівняно з жінками без захворювання.

Також наукова група виявила, що депресія, яка починається під час вагітності або незабаром після неї, може мати тривожні наслідки протягом 18 років.

Інше дослідження, яке провело BMJ, визнало ризики суїцидальної поведінки у жінок, які переживали перинатальну депресію, у шість разів вищими за інших жінок.

Так, у групі жінок, які переживали післяпологову депресію, було 149 самогубств від загальної кількості 522 жінок — це близько 28,5%. Водночас кількість самогубств серед іншої групи склала 7,5%.

Також у дослідженні науковці порівняли понад 20 000 жінок з перинатальною депресією з їхніми біологічними сестрами, які народили в той самий проміжок часу і не мали розладу.

Результати були ідентичними до попередніх досліджень: жінки із депресією у період вагітності та після неї втричі частіше мали суїцидальну поведінку за своїх сестер, які не мали такої проблеми. Це доводить, що до виникнення суїцидальної поведінки призводить не генетика, а психологічний стан.

Хто частіше страждає на післяпологову депресію

За спостереженнями науковців, середній вік, у якому жінки переживали перинатальну депресію, становив 31 рік. Вони частіше, ніж ті, хто не хворіли, жили самі, мали нижчий дохід і нижчий рівень освіту, нещодавно курили та не народжували раніше.

На появу перинатальної депресії не впливали ускладнення під час вагітності, однак жінки, що схильні до суїцидальних думок, також мали психічні розлади й до вагітності.

Але дослідження показали, що незалежно від того, чи були у жінок інші проблеми з психічним здоров’ям, перинатальна депресія підвищує ризик суїцидальної поведінки та смерті.

Зрозуміти, що зараз ти переживаєш депресію, можна самостійно. Однак після виявлення депресії тобі варто звернутися до психолога та почати лікування цього деструктивного стану.

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