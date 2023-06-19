Відсутність сексуального бажання: норма чи ні? Яка різниця між лібідо та статевою конституцією

Попри те, що секс — акт задоволення, у парі можуть виникати суперечності щодо його кількості. Так, один партнер може хотіти сексу щодня, а іншому буде достатньо кількох разів на місяць.
Коли неможливо впливати на рівень сексуального бажання, а коли зміна сексуальної активності може свідчити про проблеми в стосунках, організмі чи хвороби?
В Youtube-проекті Ґрунт на ці питання відповіла психологиня, яка займається статевою освітою, Анастасія Забела. Тож ти дізнаєшся різницю між статевою конституцією та лібідо й на що з цього ми здатні впливати.
Статева конституція — це наш сексуальний темперамент, який дається з народження й не змінюється протягом усього життя. Вона визначає рівень сексуальної потреби, і нормально, що в кожного вона різна.
Те, скільки людина може хотіти сексу за найкращих обставин не так вже й важливо. Адже поряд крокує лібідо, яке характеризує рівень сексуального бажання у певний період життя людини.
Те, скільки людина може хотіти сексу за найкращих обставин не так вже й важливо. Адже поряд крокує лібідо, яке характеризує рівень сексуального бажання у певний період життя людини.
Так, в певні моменти та періоди нам хочеться займатися сексом більше, навіть якщо маємо низьку статеву конституцію. Відповідно, рівень бажання може суттєво зменшитися чи зникнути, навіть якщо у тебе висока статева конституція.
Цим керує лібідо, тож гарна новина в тому, що бажання можна нормалізувати.
Сексуальне бажання зменшується під впливом психологічних чи фізіологічних чинників.
Також впливають на лібідо гормональні порушення чи зміни, які закономірно приходять з віком чи вагітністю.
Щоб повернути активність лібідо, слід знайти причину його зниження та полагодити проблему. Однак важливо зрозуміти, чи справа дійсно в лібідо.
Щоб повернути активність лібідо, слід знайти причину його зниження та полагодити проблему. Однак важливо зрозуміти, чи справа дійсно в лібідо.
Якщо у людини ніколи не виникало бажання займатися сексом часто, на думку іншого партнера, то йдеться про статеву конституцію й природну потребу у задоволенні.
Якщо ж раніше сексуальне бажання виникало часто, а зараз воно зникло або зменшилося, потрібно зрозуміти, що трапилося.
Якщо лібідо суттєво впало чи зникло, треба перевірити, чи немає ніяких проблем у стосунках, які могли повпливати на тебе. Також слід перевірити, чи все гаразд зі здоров’ям: немає хвороб, порушень гормонального фону тощо.
А от загальна напруга, стрес чи інші зовнішні фактори можуть як зменшувати лібідо, так й збільшувати його. В будь-якому разі, щоб нормалізувати статеве бажання, слід знайти першопричину та усунути її.
Якщо ж визначити проблему самотужки не вдається, психологиня радить звернутися за допомогою до спеціаліста: психолога, сексолога, психотерапевта.
Якщо ж визначити проблему самотужки не вдається, психологиня радить звернутися за допомогою до спеціаліста: психолога, сексолога, психотерапевта.
Питання норми — відносне. Тож психологиня радить орієнтуватися на власні відчуття.
Так, якщо зниження чи відсутність лібідо турбує, викликає дискомфорт — це привід розібратися: спробувати знайти першопричину та вирішити її.
Якщо ж відсутність статевого бажання не бентежить та не викликає дискомфорту, то можна не турбуватися. Але важливо переконатися, що зниження лібідо не пов’язане з фізіологічними захворюваннями.
Якщо ж відсутність статевого бажання не бентежить та не викликає дискомфорту, то можна не турбуватися. Але важливо переконатися, що зниження лібідо не пов’язане з фізіологічними захворюваннями.
Якщо на певному моменті життя ваші з партнером лібідо суттєво відрізняються — це не привід закінчувати стосунки. Читай дієві поради, які допоможуть покращити інтим у такій ситуації.
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