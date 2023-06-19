Відсутність сексуального бажання: норма чи ні? Яка різниця між лібідо та статевою конституцією

Попри те, що секс — акт задоволення, у парі можуть виникати суперечності щодо його кількості. Так, один партнер може хотіти сексу щодня, а іншому буде достатньо кількох разів на місяць.

Коли неможливо впливати на рівень сексуального бажання, а коли зміна сексуальної активності може свідчити про проблеми в стосунках, організмі чи хвороби?

В Youtube-проекті Ґрунт на ці питання відповіла психологиня, яка займається статевою освітою, Анастасія Забела. Тож ти дізнаєшся різницю між статевою конституцією та лібідо й на що з цього ми здатні впливати.

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Статева конституція VS лібідо: в чому різниця

Статева конституція — це наш сексуальний темперамент, який дається з народження й не змінюється протягом усього життя. Вона визначає рівень сексуальної потреби, і нормально, що в кожного вона різна.

Те, скільки людина може хотіти сексу за найкращих обставин не так вже й важливо. Адже поряд крокує лібідо, яке характеризує рівень сексуального бажання у певний період життя людини.

Так, в певні моменти та періоди нам хочеться займатися сексом більше, навіть якщо маємо низьку статеву конституцію. Відповідно, рівень бажання може суттєво зменшитися чи зникнути, навіть якщо у тебе висока статева конституція.

Цим керує лібідо, тож гарна новина в тому, що бажання можна нормалізувати.

Зникло лібідо: чому і як це виправити?

Сексуальне бажання зменшується під впливом психологічних чи фізіологічних чинників.

До фізіологічних можна віднести різноманітні хвороби: головного, спинного мозку, нервових шляхів, соматичні та венеричні.

Також впливають на лібідо гормональні порушення чи зміни, які закономірно приходять з віком чи вагітністю.

Психологічні причини теж мають великий вплив. Так, попередній негативний досвід, стрес, перевтома, упередження щодо сексу чи власної сексуальності, депресія тощо можуть зменшувати сексуальне бажання.

Щоб повернути активність лібідо, слід знайти причину його зниження та полагодити проблему. Однак важливо зрозуміти, чи справа дійсно в лібідо.

Якщо у людини ніколи не виникало бажання займатися сексом часто, на думку іншого партнера, то йдеться про статеву конституцію й природну потребу у задоволенні.

Якщо ж раніше сексуальне бажання виникало часто, а зараз воно зникло або зменшилося, потрібно зрозуміти, що трапилося.

Як повернути здорове лібідо, коли воно посилене чи послаблене

Якщо лібідо суттєво впало чи зникло, треба перевірити, чи немає ніяких проблем у стосунках, які могли повпливати на тебе. Також слід перевірити, чи все гаразд зі здоров’ям: немає хвороб, порушень гормонального фону тощо.

А от загальна напруга, стрес чи інші зовнішні фактори можуть як зменшувати лібідо, так й збільшувати його. В будь-якому разі, щоб нормалізувати статеве бажання, слід знайти першопричину та усунути її.

Якщо ж визначити проблему самотужки не вдається, психологиня радить звернутися за допомогою до спеціаліста: психолога, сексолога, психотерапевта.

Немає бажання займатися сексом: коли це норма, а коли — ні?

Питання норми — відносне. Тож психологиня радить орієнтуватися на власні відчуття.

Так, якщо зниження чи відсутність лібідо турбує, викликає дискомфорт — це привід розібратися: спробувати знайти першопричину та вирішити її.

Якщо ж відсутність статевого бажання не бентежить та не викликає дискомфорту, то можна не турбуватися. Але важливо переконатися, що зниження лібідо не пов’язане з фізіологічними захворюваннями.

Якщо на певному моменті життя ваші з партнером лібідо суттєво відрізняються — це не привід закінчувати стосунки. Читай дієві поради, які допоможуть покращити інтим у такій ситуації.

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