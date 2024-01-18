Франція передасть Україні 600 керованих авіабомб AASM Hammer — які їхні характеристики

Франція передає Україні керовані авіабомби AASM Hammer, які називають “розумними”. Повітряні сили ЗСУ отримають їх уже цього місяця. Читай про характеристики авіабомб AASM Хаммер та що ще про них відомо.

AASM Хаммер: характеристики авіабомб, які прибудуть в Україну

Про передачу Францією Україні AASM Хаммер повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Україна отримає 600 штук таких. Постачання буде по 50 штук щомісяця і триватиме рік.

Ці бомби вже адаптовані під літаки МіГ, Су та F-16. AASM Хаммер є високоточним авіаційним боєприпасом, який діє у будь-яку погоду. Клас — повітря-земля. Це розробка компанії Safran, яку виготовили 15 років тому. У неї є модифікації.

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Керовані авіабомби AASM Hammer сумісні з корпусами бомб на 125, 250, 500 і 1000 кг. Система наведення може бути супутниковою, інфрачервоною чи лазерною. Ці бомби можуть використовуватися на відстані 60-70 км та на низькій висоті.

Компанія Safran заявляє про 99% успішних застосувань з винищувачів Rafale та F-16.

Тип бомб, які постачатиме Франція Україні, поки не розголошувався. Комплект авіабомби складається з хвостової частини Range Extension Kit, на яку може бути встановлений реактивний двигун, та з носової частини.

Раніше ми розповідали, як керовані авіаційні бомби впливають на хід війни.

Фото: Safran

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