В Україні запрацював Державний реєстр санкцій: чим корисний та як ним користуватися

Боротьба із зовнішнім та внутрішнім ворогом — основні напрями, на які держава зараз спрямувала свої ресурси. Однією з проблем залишається й підсанкційна діяльність.

То тут, то там зринають історії про співпрацю з російськими компаніями чи фізичними особами. Тепер в Україні запрацював Державний реєстр санкцій: які переваги такого реєстру та що саме він відображає — розповідаємо далі.

Державний реєстр санкцій: що відомо

Як повідомляє пресслужба РНБО, в Україні запрацював єдиний Державний реєстр санкцій, який оперативно оновлюється, доповнюється та відображає інформацію про підсанкційних фізичних і юридичних осіб.

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— Його створено з метою надання безоплатного публічного доступу громадянам до актуальної та правдивої інформації про суб’єктів, щодо яких застосовано санкції, — йдеться в повідомленні РНБО.

У реєстрі — 7118 юридичних та 10084 фізичних осіб, які вважаються підсанкційними. Ведення реєстру забезпечує Апарат РНБО України. Також на сайті є можливість в електронній формі отримати виписку з інформацією про особу.

Згідно з рішенням РНБОУ, реєстр є інформаційно-комунікаційною системою, яка забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб’єктів щодо яких застосовано санкції. Також в Україні діє застосунок, де можна зафіксувати винних у вчиненні воєнних злочинів під час війни в Україні: що це за додаток та як він працює — читай в іншому матеріалі.

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