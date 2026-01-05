Для тебе Війна в Україні

Трамп не вірить в атаку України на резиденцію Путіна — офіційна заява

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Січня 2026, 10:33 2 хв.
трамп про атаку на резиденцію путіна
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь