Трамп не вірить в атаку України на резиденцію Путіна — офіційна заява

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить в атаку України безпілотниками на резиденцію Путіна — детальніше в нашому матеріалі.

Трамп не вірить в атаку України на резиденцію президента РФ

Як зазначає Reuters, про це він сказав під час повернення до Вашингтона з Флориди:

Я не вірю, що цей напад відбувся. Щось подібне сталося неподалік, але не має ніякого стосунку до цього.

Раніше CNN повідомляло, що ЦРУ США теж не вважає, що була атака на резиденцію Путіна українськими безпілотниками. Інформацію про це директор розвідувального управління Джон Реткліфф передав Трампу після аналізу інформації розвідниками.

Атака на резиденцію Путіна — що відомо

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у ніч проти 29 грудня резиденцію Путіна нібито атакував 91 український безпілотник.

Президент України Володимир Зеленський заперечив цю атаку, зазначивши, що в Росії лишились незадоволеними прогресом у переговорах між Україною та Америкою, тому вимушені шукати причини задля продовження війни.

Крім цього, він припустив, що ця заява може бути приводом для нового удару по Києву, зокрема по державних будівлях.

Раніше ми писали, що саркофаг ЧАЕС перебуває під загрозою — читай у матеріалі, чому наступний удар може стати критичним.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!