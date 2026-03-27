Нічна атака на Харків: унаслідок влучання в багатоповерхівку постраждало 8 людей

Сьогодні вночі, 27 березня 2026 року, Харків знову став ціллю російських окупаційних військ. Ворог застосував БпЛА для ударів по цивільній інфраструктурі міста.

Одне з влучань було зафіксоване безпосередньо у дев’ятиповерховий житловий будинок в одному зі спальних районів Харкова.

Ворожий дрон пошкодив 9-поверховий будинок у Харкові, є поранені — ДСНС

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, внаслідок вибуху постраждало 8 людей. Удар прийшовся на верхній поверх багатоповерхівки. Вибухова хвиля та пряме влучання спричинили часткове руйнування внутрішніх перегородок та несучих конструкцій будівлі.

Зокрема, повністю зруйновано балкон однієї з квартир на дев’ятому поверсі, а самі приміщення зазнали критичних пошкоджень.

Медики надали допомогу пораненим на місці, частину постраждалих було госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості та гострою реакцією на стрес.

Наразі на місці події продовжуються роботи з ліквідації наслідків удару. Комунальні служби Харкова приєдналися до рятувальників для розчищення території від уламків та закриття пошкоджених вікон.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!