Прапор постояв пів години: як росіяни знімають фейкові перемоги для пропаганди

Полонені російські солдати, захоплені ЗСУ на Куп’янському напрямку, ексклюзивно для Фактів ICTV розповіли про цинічну схему, за якою російська армія імітує захоплення українських населених пунктів для створення пропагандистських сюжетів.

За словами окупантів, реальна ситуація на фронті кардинально відрізняється від того, що транслюють російські телеканали.

Замість повноцінного захоплення сіл, військові влаштовують короткочасні постановки.

Один дивак поїхав на велосипеді, поставив прапор на будинку. Все це зняли й показали солдатам. Через 15 хвилин цього прапора вже не було. І людей, які його ставили, теж не було, — розповів один із полонених.

Ці театральні дії мають на меті не лише внутрішню пропаганду, але й мотивацію для новобранців. Солдатів переконують, що ситуація на фронті “хороша”, села “порожні”, і їх легко захопити.

Нагороди за фейкові перемоги

Інший полонений розкрив ще більш жахливі деталі. За його словами, командування отримує медалі та нагороди за фейкові перемоги, тому для них принципово захопити населений пункт за будь-яку ціну, навіть якщо він уже втрачений.

Прапор поставили, нікого не вбило, нічого не сталося. Ну, і плюс по телевізору показати, відзвітувати, щоб хтось отримав нагороду. А оскільки селище не наше, то туди потрібно гнати м’ясні штурми, щоб воно було нашим за будь-яку ціну. Тому що медаль за нього отримана, — пояснив окупант.

Такі захоплення знімають на дрони, після чого групи швидко відступають, залишаючи позиції. Проте, як зазначають самі полонені, часто ці групи не встигають втекти та потрапляють у полон або гинуть.

Третій полонений підтвердив, що такий конвеєр смерті працює постійно, адже для створення картинки для телебачення потрібні все нові й нові фейкові перемоги.

Там люди не затримуються. Їх женуть і женуть, як конвеєр. Для картинки прапорець повісили, нібито взяли. А по факту воно не ваше, він постояв там пів години, — підсумував він.

Таким чином, розповіді полонених чітко показують, як російська пропаганда використовує своїх солдатів і реальні людські життя для створення фейкових перемог і нагород, що не мають жодного відношення до реальності на фронті.

