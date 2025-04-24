“Великий компроміс від України”: Зеленський про червоні лінії Києва

Відверто складно підбирати слова щоразу, як Росія порушує домовленості, правила ведення війни та абсолютно всі норми гуманітарного права. Ранковий обстріл Києва 24 квітня вкотре довів, що окупанти не шукають миру, а тиснуть, аби продавити свої вимоги.

Нині дипломати України усіма силами намагаються переламати переговори на користь нам. Америка ж, на чолі з президентом Трампом, прагне швидких рішень.

Під час візиту до ПАР та спільної пресконференції Володимира Зеленського та президента ПАР Сиріла Рамафоса за підсумками переговорів, український президент відреагував на обстріл України та Києва зокрема. Про це та інші важливі заяви щодо співпраці зі США й угоди про надра, зібрали далі у матеріалі.

Обстріл Києва 24 квітня: реакція Зеленського

Президент України приїхав із візитом до ПАР для обговорення співпраці країн в енергетичному секторі, зокрема щодо побудови нових потужностей у ПАР.

Також Зеленський передав Рамафосі список 400 українських дітей, яких росіяни вивезли з України до РФ. Він сподівається на допомогу Рамафоси у поверненні дітей.

Через російську атаку на Київ Зеленський вирішив скоротити свою програму візиту до ПАР. Надалі зустрічі проводитиме міністр закордонних справ України.

— Атаки Росії відбуваються щоночі. Понад сто цілей щоночі, як мінімум. Я б не повʼязував ту чи іншу атаку з чимось конкретним. Сьогоднішня, безумовно — одна з найскладніших і найнахабніших з боку Росії.

215, якщо я не помиляюся, зафіксовано ударних дронів, балістичних й інших ракет, по цивільній інфраструктурі, по людях, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Тобто це — серйозний удар.

Росія розуміє, що Україна стоїть, і захищає свої права, тому РФ тисне на українців. Тисне і на Америку. З чим я ще пов’язую сьогоднішній удар, — заявив він.

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Інші заяви Зеленського, зібрали далі списком цитат для зручності.

— Безумовно, Росії не подобається присутність України в Африки. Вони хочуть ексклюзивну присутність в інших країнах. Така їхня політика. Ми ж зі свого боку не претендуємо на ексклюзив, ми за добрі стосунки між країнами. В цьому є сенс свободи.

— Вчора у Лондоні була зустріч. Були присутні європейські країни та США. Розмова була непроста, але конструктивна. Вона закінчилась не розбіжностями, а бажанням працювати далі. Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал учора. І навіть деякі емоції лунали в медіапросторі, але це все одно емоції.

— Росії не подобається союз навколо України. Тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є легкою ціллю. Хоча, скажу вам відверто, за три роки війни ми стали достатньо міцними. Навіть у перші дні війни, коли ми були майже одні, ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші, але все одно ми більше за всіх хочемо закінчення війни. Це наше бажання.

— Якщо Росія заявляє про готовність до припинення вогню, то їм треба припинити масові удари по Україні. Тому що терпець не витримає в українців, бо ми під ударами.

— Президент Трамп запропонував угоду про мінерали. Все, що було поза Конституцією України, ми прибрали. І ми одразу пішли на меморандум, який не йшов у розріз нашому законодавству і ми підписали його.

— Зараз ми не бачимо американського тиску на Росію, немає ніяких санкційних пакетів.

— На нас напали. Вбиті тисячі людей. Живцем поховані діти та дорослі. Великий компроміс від нас вже те, що ми після всіх злочинів готові вести перемовини.

— Ми хочемо зробити великий обмін всіх на всіх. Повернути військових, цивільних, журналістів, дітей. Що тут не правильного?

— Не хочеться, щоб це був заморожений конфлікт, і через рік, два, три, знову почнеться війна.

Напередодні Зеленський закликав припинити вогонь по Україні — деталі за посиланням.

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