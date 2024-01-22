Зеленський підписав указ Про історично населені українцями території РФ — чому він важливий

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ Про історично населені українцями території Російської Федерації. У документі прописані території областей РФ, а також розробка плану щодо збереження національної ідентичності українців у Росії.

Зеленський підписав указ Про історично населені українцями території РФ — що відомо

Сьогодні, 22 січня, у День Соборності України Володимир Зеленський підписав указ Про історично населені українцями території Російської Федерації.

Згідно з документом, землями, що історично населені українцями у РФ є: Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина в межах сучасного Краснодарського краю, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська, Ростовська області.

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— Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, зокрема на історично населених ними землях.

Відповідно до указу, Кабмін має розробити та внести на розгляд РНБО план щодо збереження національної ідентичності українців у РФ. А також долучити до розробки плану міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених та громадськість.

Уряд має опрацювати свідчення про злочини, вчинені проти українців, що проживали і проживають на території РФ, активізувати протидію російській пропаганді щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів.

Крім цього, розвиватимуть взаємодію між українцями та поневоленими РФ народами. Також планують спільно з НАНУ підготувати та поширювати у світі історичні матеріали про українське державотворення.

У підручниках та навчальних програмах прописуватимуть історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації.

Для МЗС України встановлено завдання враховувати цей указ під час розробки стратегії взаємодії України з українською спільнотою у світі.

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