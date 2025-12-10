ЗСУ відступили з деяких позицій біля Покровська — Сирський

Командувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про відступ українських військ з певних позицій поблизу Покровська, а також про повне впровадження корпусної структури в армії. Ці заяви пролили світло на поточну ситуацію на фронті та реформи в ЗСУ — детально про кожну з них читай у матеріалі.

Певні позиції Покровська довелось покинути — Головнокомандувач ЗСУ

Щодо Покровська, Сирський зазначив, що відступ стався за наказом минулого тижня, оскільки ротація була неможливою, а ворог проривався, роблячи утримання позицій безглуздим. Українські сили продовжують контролювати частину міста, зокрема північну ділянку до залізниці.

З середини листопада ЗСУ досягли успіхів, контролюючи близько 13 квадратних кілометрів у Покровську, де восени не мали присутності через обмежені можливості. Крім того, очищено та закріплено 54 квадратних кілометри на захід від міста.

Ситуація навколо Покровська залишається складною: Росія зосередила там 156 тисяч військових і намагається проникнути в північну частину під прикриттям дощу та туману, але українські захисники блокують ці спроби та знищують противника.

Окремо Сирський оголосив про завершення переходу ЗСУ на корпусну структуру, яка запрацювала повною мірою. Усі корпуси взяли на себе зони відповідальності, звільнивши оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання від прямого управління.

Корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять визначені операції

, — заявив Сирський. Недосвідчених командирів замінили, а досвідчені ефективно керують — серед них є і молоді командири, що демонструють стійкість і креативність у плануванні боїв.

Наступний етап — адаптація складів корпусів до реальної чисельності бригад, включаючи ротації. Реформа, розпочата в лютому 2025 року, передбачає створення 18 корпусів: 13 у Сухопутних військах, 2 в Десантно-штурмових, 2 в Нацгвардії та 1 в Морській піхоті, здебільшого з п’яти бригад кожний.

Це зменшує прямі зв’язки, зберігає рівень ОСВУ, поступово ліквідує ОТУ та звільняє резерви для контратак і наступів.

