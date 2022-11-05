Підтримка для молодих матусь. Як оформити декретні виплати у 2022 році

Кожна майбутня мати може отримувати декретні виплати. Допомога для вагітних — це підтримка від держави у фінансовому плані.
Як оформити декретні виплати у 2022 році і в якій сумі вони нараховуються? Читай про терміни декретних виплат та правила, як оформити декретні виплати, у матеріалі.
Фонд соціального страхування України виплачує вагітним жінкам допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.
Це називають декретними виплатами.
Це називають декретними виплатами.
Для того щоб їх отримати, жінка повинна надати спеціальний лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами.
Незалежно від того, працюєш ти чи ні, ти зможеш отримати ці виплати. Жінка, яка офіційно працює, отримує допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати за кошти ФСС (сума розрахована за весь період декретної відпустки).
Право на державні виплати мають усі жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:
Зокрема, право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологам мають і ті жінки, які ще не досягли 18 років.
Для того щоб тобі виплатили декретні, потрібно мати листок непрацездатності (е-лікарняний). Його необхідно відкрити у медустанові, де ти перебуваєш на обліку.
Цей документ видають із 30-го тижня вагітності. Єдиним винятком є жінки-чорнобильці (вони мають право на те, щоб піти в декретну відпустку з 27 тижня вагітності).
Цей документ видають із 30-го тижня вагітності. Єдиним винятком є жінки-чорнобильці (вони мають право на те, щоб піти в декретну відпустку з 27 тижня вагітності).
Виплачують декретні одноразово, за весь період вагітності та пологів.
Щоб їх виплатили, потрібно звернутися для отримання виплат не пізніше ніж через півроку з дня закінчення відпустки.
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