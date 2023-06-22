Перевір, чи маєш все необхідне! Які документи потрібні для вступу в університет в Україні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Червня 2023, 15:45
Які документи потрібні для вступу до ВНЗ у 2023 році в Україні
Фото: Pexels

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