Перевір, чи маєш все необхідне! Які документи потрібні для вступу в університет в Україні

Щоб вступити до вишу після 11 класу, треба здати НМТ та подати документи у навчальний заклад. У цьому немає нічого складного, але треба, щоб з собою були усі необхідні папери, бо доведеться приїздити знову в інший день.
Ми розповімо, які документи потрібні для вступу в університет в Україні у 2023 році.
Зараз, щоб подати заявки в університети, треба створити електронний кабінет. До нього завантажити такі документи:
Документи, які потрібно подати до зарахування в університет:
Якщо ти подаєш документи особисто, а не в електронній формі, треба мати не лише копії, а й оригінали усіх документів. Також треба не забути про сертифікат ЗНО, НМТ, документ, що підтверджує право на зарахування по співбесіді, іспитам або квотам та чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 (їх може знадобитися більше, відповідно до правил прийому закладу, а також, якщо хочеш проживати у гуртожитку).
Зверни увагу на медичну довідку форма 086/о, вона знадобиться, якщо хочеш заселитися у гуртожиток.
Зверни увагу на медичну довідку форма 086/о, вона знадобиться, якщо хочеш заселитися у гуртожиток.
Також її зможуть попросити при вступі на спеціальність 017 Фізична культура та спорт.
Після зарахування до навчального закладу тебе можуть попросити підписати контракт, якщо ти не пройшов(-ла) на навчання за кошти держави (бюджет).
Ці документи підписують від руки або за допомогою КЕП, якщо подаєш документи онлайн.
Ці документи підписують від руки або за допомогою КЕП, якщо подаєш документи онлайн.
Якщо вступнику ще не виповнилося 18 років, то за нього за допомогою КЕП документ можуть підписати його законні представники (батьки). При цьому необхідно додати документи, що засвідчують батьківство (свідоцтво про народження та паспорт).
Договір про навчання мають право підписувати:
Батькам треба мати при собі документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує батьківство.
Раніше ми розповідали, як подати заявку на вступ до ВНЗ онлайн у 2023 році.
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