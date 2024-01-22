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Рани війни загоюються довго: психологиня й черниця Анисія про те, як допомогти військовим після повернення з фронту

Даніела Долотова, журналістка сайту 22 Січня 2024, 08:00
сестра Анисія
Фото: Facebook

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