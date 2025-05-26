Міркувала, як померти без болю. Історія дівчини, яка замість підтримки отримала хамство

Останні 10 років в Україні — очевидно важкі часи, коли на долю країни випали і боротьба за існування, і національні трагедії, і банальна скрута. Одними з тих, кому переживати такі події найважче, є підлітки та молодь. Адже вони не встигли побачити майже нічого в житті, крім революцій, війни та пандемії, і самі перебувають на важкому етапі формування своєї особистості.

Не дивно, що одне горе за іншим може впливати на психіку руйнівним чином. Нині все менше людей демонізують походи до психолога, психотерапевта чи психіатра, прийом антидепресантів та терапію, бо розуміють: це потрібно.

Та що, коли там, де мають підтримати, навпаки погіршують ситуацію? З подібним стикнулася дівчина, яка розповіла про все редакції hromadske.

Хотіла піти з життя, а отримала хамство у відповідь

Софія Бачила була змушена двічі звернутися на лінію підтримки з питань запобігання самогубствам Lifeline Ukraine. Та після спілкування зі спеціалістами розповіла, що до неї нібито поставилися по-хамськи.

У ніч проти 1 квітня дівчині було морально важко, тож вона роздумувала про те, як піти з життя без болю для себе, і водночас, аби не стати тягарем для родини, якщо в неї не вийде. Спершу вона шукала в інтернеті способи, та потім натрапила на номер вищезгаданої лінії кризової підтримки.

І я подумала: а що буде, якщо я їм напишу? Може, я щось змістовне почую. Я очікувала, що в Україні вже мав би піднятися рівень онлайн-підтримки, тому спробувала їм написати, — розповідає Софія.

Консультанту на лінії дівчина розповіла, що шукала безболісних способів вкоротити собі віку. І отримала відповідь, що організація “не надає суїцидальних рецептів”, а допомагає тим, хто у складних обставинах. Також порадили звернутися до них телефоном.

Дівчині було некомфортно спілкуватися телефоном, тож вона наполягала на листуванні, а потім запитала, чи має співрозмовник відповідну освіту. Далі оператор чату став використовувати CapsLock (текст великими буквами — ред.) та відповідати на запитання запитаннями.

Це здалося Софії пасивною агресією. До речі, ми розповідали про онлайн-етикет і як сприймаються CapsLock, голосові, емодзі і крапки іншими людьми.

Міркувала, як померти без болю. Історія дівчини, яка замість підтримки отримала хамство / 3 Фотографії

На скриншотах видно, що замість допомоги у кризовий момент дівчина отримала суперечку з оператором чату. Ймовірно, що це не все листування, однак навряд чи люди, які мали б запобігати самогубствам, повинні робити це методом переключення уваги на скандал та агресію.

Наприкінці травня Софія знову спробувала звернутися на цю лінію допомоги. Розповіла консультанту про виснаження, втому від проблем та війни, відсутність сенсу в майбутньому. Цього разу їй порадили очний безкоштовний візит до психолога та посилання, де на такий можна зареєструватися.

Проте дівчина повідомила, що проходить лікування, а зараз потребує просто розмови. Консультант повідомив, що організація не надає психологічну підтримку, а тільки кризову — для запобігання самогубству. Варто зазначити, що ситуація потребує глибшого аналізу, адже і манера спілкування дівчини, на перший погляд, видалася претензійною.

Міркувала, як померти без болю. Історія дівчини, яка замість підтримки отримала хамство / 2 Фотографії

У будь-якому разі спеціалісти лінії підтримки мають враховувати діагноз людини та сам факт звернення, тож слова та фрази мають допомагати, а не викликати емоцій агресії, роздратування, поглиблення думок про самогубство.

Дівчина надала розголосу інциденту в X. У коментарях люди додали й інші випадки з організацією, яка не надала кваліфікованої допомоги у кризовий момент. Ось деякі коментарі під постом:

“Я теж туди дзвонила, коли в мене був психоз, панічна атака та потім психологічна травма. Так там оператор сміявся з мене та моєї ситуації”

“Може це реверсивна психологія. Щоб ті, хто звертаються, настільки о**їли, щоб відпали думки про суїцид”

“Маю записаний діалог з ними. Сказати чесно: якби я був у гіршому стані, то після нього я б в той момент справді пішов стрибати під метро. Хочу його прослухати, щоб викласти у твіттер, але так боляче думати, що доведеться згадувати кінець лютого…”

“Я дзвонила за цим номером декілька місяців тому, в мене депресія, я лікуюсь з психіатром, мені цей номер дала психолог, і коли в мене ввечері була істерика, мені було дуже кепсько, я плакала годину, і вирішила набрати їм, і зі мною спілкувалися максимально нахабно, це був шок”

“Звернулась до психологів бригадних, що мене переслідують думки про самогубство, сказали я ору з них і придумала це, щоб перевірити їх реакцію. Добре, що бажання жити переважує і я звернулась до платного психолога.”

У самій організації зазначили, що розслідують випадок, а на місяць мають кілька тисяч звернень, тож спеціалісти можуть надати допомогу не на максимум.

Висновок?

У будь-якому випадку спеціалісти лінії підтримки та запобіганням самогубствам не мали спілкуватися із Софією та іншими людьми завдяки пасивній агресії.

Комунікація з тими, хто думає про суїцид, має бути обережною, впевненою, підтримувальною та точно не з манерою, яку можна сприйняти неправильно.

Та й теза, за якою на кризовій лінії запобігання самогубствам не працюють люди з відповідною медичною освітою — сама собою дивна, і видається неправильною. Людям, які хочуть піти з життя, мають надавати допомогу професійні психіатри. Інакше консультування на лінії перетворюється на рулетку: допоможу, не допоможу.

У лінії є як позитивні відгуки, так і негативні. Ситуація набула розголосу, тож, імовірно, для фахівців підтримки проведуть пояснювальні зустрічі, а краще — супервізії та поповнення штату кваліфікованими лікарями. Люди з хронічною втомою та вигоранням не зможуть повною мірою і якісно надати допомогу іншим.

Раніше ми розповідали, як вберегти підлітків від самогубства.

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