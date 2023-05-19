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Захищено: Тікали в нікуди та без речей, але відновлюють життя наново! Як відповідальний бізнес підтримує переселенців у модульних містечках
Богдана Макалюк
, редакторка сайту
19 Травня 2023, 17:30
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Теги:
Благодійність
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війна в Україні
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