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Захищено: Тікали в нікуди та без речей, але відновлюють життя наново! Як відповідальний бізнес підтримує переселенців у модульних містечках

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Травня 2023, 17:30
Допомога переселенцям від Кока Кола — хто отримає спальні набори та генератори

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