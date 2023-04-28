Люди

Дітей ледве не задавило! Історії українських переселенок про нове життя та спогади про страшні дні

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 28 Квітня 2023, 20:00
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку

Більше відео
0:03:00
Як часниковий бізнес допомагає реабілітації військових
Часник допомагає реабілітувати військових? Як ветеран АТО започаткував власний благодійний бізнес
0:14:20
Що відбувається з депортованими українськими дітьми — Верещук
Росіяни пішли далі, ніж нацисти! Що відбувається з депортованими дітьми у Росії
0:05:37
Історія водія Володимира з Дніпра
Стояв під дулами автоматів годинами — історія водія, який роками евакуював людей з окупованих територій
0:06:18
Лідія Насонова: історія вчительки з Донеччини про війну
Війна двічі позбавила її дому, але вона не здається та продовжує навчати дітей! Історія вчительки з Донеччини
Дивитись більше

Останні відео
0:03:05
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку

Дітей ледве не задавило! Історії українських переселенок про нове життя та спогади про страшні дні
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:03:04
Обстріл селища Степногірськ на Запоріжжі: росіяни поцілили у дитячий садочок
Нам допоміг янгол-охоронець! Росіяни поцілили з РСЗВ Град у дитячий садочок на Запоріжжі
0:02:42
Умань
Лічать зруйновані поверхи зі сльозами на очах: реакція очевидців удару по Умані
0:02:38
вертикальна ферма
Замість ґрунту — вата! Як вирощують зелень на вертикальній фермі без великого поля
0:02:46
Українські інженери розробляють БПЛА в польових умовах
На все про все 15 хвилин! Як українські інженери розробляють надсучасні БпЛА в польових умовах
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Карта бойових дій в Україні
РФ зачищає території та завозить справжніх терористів: карта бойових дій в Україні 28 квітня в режимі онлайн
0:05:39
Як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст
Як росіяни підчепили сибірку на окупованому Запоріжжі — одна історія з Мелітополя
0:05:02
PinchukArtCentre Prize
Поки гримлять гармати, музи не мовчать: оголошено переможців сьомої премії PinchukArtCentre Prize
Більше відео
балістична ракета це
Читати далі
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь