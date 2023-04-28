Детей чуть не задавило! Истории украинских переселенок о новой жизни и воспоминания о страшных днях

Уже больше года они живут на новом месте. Однако до сих пор с болью вспоминают время, когда пришлось бросить все, собрать детей и искать новое жилье. Мы расскажем истории женщин, чьи судьбы навсегда изменила война.

Наталья со слезами на глазах вспоминает тот день, когда с детьми уезжала из родного Славянска. Женщина говорит: то, что там происходило, было ужасом, а ее детей чуть не задавило.

Семья почти сутки ждала поезд, чтобы попасть во Львов. Они долго искали жилье, а потом поселились в одном из общежитий во Львовской области. В семье восемь детей, самый старший сын живет в Киеве.

За домом в Донецкой области присматривают родные и соседи. Смогли зашить окна, ведь недалеко были взрывы, и окна выбило.

Другая переселенка Елена родом из Лисичанска. Она вместе с тремя детьми, внуком, мамой и сестрой выезжала во Львов. Дорога была через Бахмут и постоянно простреливалась. Решение покинуть родительский дом далось сложно.

— Мы только что купили дом, даже не переоформили документы, все пришлось оставить, — вспоминает она. Елена также проживает с семьей в общежитии. Рассказывает, что комнату привели в порядок, а позже их должны перевести на этаж с лучшими условиями.

Но обе женщины уверены, что родной дом ничто не может заменить.

Украинцы продолжают поддерживать друг друга и предоставлять помощь тем, кто в ней нуждается. Ранее мы рассказывали, как в Ивано-Франковске обустраивают жилье для переселенцев.

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