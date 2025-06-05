Історії Розповіді

Тестування або виживання? Чому НМТ перетворився на стресовий марафон

Марія Дзюба, редакторка сайту 05 Червня 2025, 19:00
Тестування або виживання? Чому НМТ перетворився на стресовий марафон
Фото Pexels

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