Тестування або виживання? Чому НМТ перетворився на стресовий марафон

Вступна кампанія в Україні вже четвертий рік поспіль відбувається у форматі Національного мультипредметного тесту (НМТ), який замінив звичне ЗНО.

Цьогоріч, на тлі посиленої критики, тестування опинилося в центрі уваги після трагічного випадку — самогубства підлітка, яке пов’язують зі стресом через НМТ.

Чи справді іспит став “тестом на виживання” для українських випускників?

Відповідь на це запитання дізнавалося hromadske.

Трагедія в Ужгороді: чи винен НМТ?

24 травня Ужгород сколихнула звістка про самогубство студента Вадима Волошина, який вистрибнув з шостого поверху гуртожитку.

За словами журналіста Віталія Глаголи, Вадим залишив відео та записку, де, ймовірно, висловив розчарування через невдалу, на його думку, здачу НМТ.

Друзі та знайомі хлопця підтверджують, що саме іспит міг стати причиною відчайдушного кроку.

Водночас, джерела hromadske у правоохоронних органах зазначають, що у відео не йдеться прямо про іспит, а радше про загальні проблеми, з якими Вадим не міг впоратися.

Проте, сам факт таких припущень викликає серйозні питання до психологічного навантаження, яке відчувають абітурієнти.

НМТ в умовах війни: вимушений компроміс чи випробування?

Національний мультипредметний тест був запроваджений у 2022 році як тимчасова альтернатива ЗНО.

Основна відмінність НМТ полягає в тому, що всі предмети тестуються в один день, на відміну від ЗНО, де кожен предмет здавався окремо.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий пояснює це рішення міркуваннями безпеки в умовах воєнного стану, а також зручністю для українців з прифронтових територій та тих, хто перебуває за кордоном.

Однак, педагоги та батьки зазначають, що такий формат ігнорує психологічний стан абітурієнтів.

Постійні нічні тривоги, недосипання та необхідність інтенсивної підготовки до чотирьох різних предметів створюють колосальний тиск.

До цього додається тиск з боку батьків та вчителів, які очікують високих балів.

Чотири години на межі витривалості… Це не просто перевірка знань. Це справжній марафон для нервової системи, — обурюється директор однієї зі столичних шкіл Дмитро Ламза.

Він наголошує на складності навчання та складання іспитів в умовах постійних загроз.

Читати на тему Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: як самостійно вирахувати оцінку Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: як це зробити й що для цього потрібно — читай в матеріалі.

Психологічний стан абітурієнтів: тривожна статистика

Хоча офіційних досліджень щодо впливу НМТ на психіку дітей не проводилось, статистика від викладачів є досить тривожною.

Вчителька історії Марія Воротило ділиться, що у її групах п’ять із десяти учнів приймають антидепресанти, а ще троє замислювалися про психологічну допомогу.

Минулого року ці цифри були ще вищими — сім із десяти.

— На квітень-травень у нас діти максимально виснажені, втомлені, сидять на цих таблетках. І в мене таке відчуття, що вони ще тримають темп і готові вчитися далі тільки завдяки антидепресантам, — зазначає Марія Воротило.

“Робота, за яку платять не тобі”: фінансове та часове навантаження

Ще однією проблемою НМТ є необхідність додаткової підготовки. Вчителі визнають, що програма НМТ іноді містить питання, які виходять за межі шкільного матеріалу.

Це спонукає батьків шукати репетиторів або групові курси, що тягне за собою значні фінансові витрати.

Батько 11-класника Богдан Дудар розповів, що щомісяця витрачав близько 10 тисяч гривень на підготовку сина до чотирьох предметів, що за дев’ять місяців склало 90 тисяч гривень.

Крім фінансового навантаження, є і значне перевантаження учнів.

Марія Воротило підрахувала, що підліток, який готується до НМТ з усіх чотирьох предметів, витрачає на репетиторів близько 28 годин на тиждень, а разом зі школою – понад 40 годин.

Це більше, ніж робочий тиждень дорослої людини. Таке навантаження призводить до фізичного виснаження та стресу.

День “ікс”: технічні збої та нерви

Сам день складання НМТ також є джерелом додаткового стресу.

Чотири предмети за чотири години з однією 20-хвилинною перервою. Абітурієнти бояться, що система зависне, і відповіді не збережуться.

18-річна Софія з прифронтової зони розповіла, що під час її тестування система “глючила”, і вони втратили близько 15 хвилин.

Минулого року, за словами вчительки Марії Воротило, збої траплялися після повітряних тривог, що змушувало деяких учнів проходити весь тест заново.

У МОН запевняють, що цього року систему покращили, розподіливши тестування по регіональних серверах.

Рік на перепочинок: чи є вихід?

Психіатриня Наталія Масяк наголошує, що іспити — це важлива частина життя, яка супроводжується тривогою.

Вона підкреслює роль родини, яка має транслювати дитині, що “жоден результат тесту тебе не визначає” і “ми все одно тебе любимо”.

Якщо тиск з дому та ззовні занадто сильний, це може призвести до імпульсивних рішень.

Попри визнання недосконалості НМТ, у МОН поки не планують повертатися до ЗНО.

Заступник міністра Михайло Винницький пояснює це безпековими міркуваннями: одночасне складання іспиту 312 тисячами абітурієнтів може бути мішенню для ворога.

Вінницький також зауважує, що не обов’язково складати НМТ одразу після закінчення школи.

Цього року понад 50 тисяч зареєстрованих абітурієнтів — це ті, хто взяв рік паузи.

За його словами, якщо людина відчуває стрес або потребує відпочинку, “нічого поганого в тому немає”.

В Офісі президента теж обізнані про складнощі з НМТ і ведуть переговори з МОН щодо “певних полегшень”, хоча деталей поки не озвучують.

Марія Воротило вважає, що відповідальність за зміни мають взяти на себе школи.

Вона пропонує змінити навчальний процес в 11 класах: інтенсивно вивчати матеріал у першому семестрі, а в другому зменшити кількість годин, дозволяючи учням зосередитися на підготовці до НМТ без надмірного перевантаження.

Також важливо заспокоювати батьків, нагадуючи, що НМТ можна складати й у наступні роки.

Чи зможуть ці зміни зменшити стрес для майбутніх абітурієнтів, чи “тест на виживання” залишиться реальністю української освіти?

Результати НМТ 2025 будуть оголошені в Україні найближчими місяцями. Дізнайся точні дати та деталі оголошення балів у нашому матеріалі.

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