Мене обдало жаром і накрило склом! Кияни про нічний удар і родину загиблих

Двоє загиблих і шестеро потерпілих у Києві внаслідок російської атаки балістикою та дронами. Уламки спричинили руйнування у чотирьох районах, повідомляють у телемарафоні.

У Шевченківському районі двоє загиблих. Ще чотирьох людей госпіталізували.

У Святошинському районі вигоріло кілька квартир, пошкоджено автомобілі та повалено дерева. Усі живі. Поліція збирає свідчення очевидців.

Удар по Києву: що розповіли очевидці

Удар російського дрона забрав життя матері та сина у Шевченківському районі Києва. Уламки дрона влучили в п’ятиповерхівку. Третій та п’ятий поверхи зайнялися. Чимало мешканців на той момент спали. Родина жила на останньому, п’ятому поверсі.

Мати доглядала за сином, адже він мав інвалідність. Родина не мала змоги спуститися в укриття. Про це розповіли сусіди родини. Жителів будинку зараз не пускають додому, адже досі там працюють оперативні служби.

Унаслідок атаки російськими дронами сьогодні у Шевченківському районі загинули мати й син — 1960 та 1997 року народження. Загибла жінка не дожила 2 дні до свого дня народження… — повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Поруч рятувальники, поліція, медики та психологи. Люди шукають рідних та друзів.

Жінка з продуктового магазину прийшла шукати свою подругу.

Дівчат спитала. Живі, все затоплено! Зараз уже звідти все викидають. Ой, жах!

Нині рух Берестейським шосе ускладнений, тож киянам варто врахувати це під час складання маршруту на роботу.

Серед поранених — четверо дітей.

Поруч з місцями російських ударів розгорнули штаби допомоги, де люди можуть отримати все необхідне.

“Весело” провели (ніч — ред.). А потім три вибухи були. Всі оперативно приїхали: і пожежники, і швидкі, і поліція. Всі допомагають, — каже очевидиця.

Хлопець, який став свідком удару, також розповів, як усе сталося.

— Прильот, і я в ковдрі, повністю склом мене накриває. Я швидко прокидаюся і бачу коло полум’я! Помаранчеве таке, прямо перед очима. Закрив повністю вікно і мене обдало жаром. У мене розсічення на нозі та коліні.

Небезпека не зникла. У Києві продовжують лунати повітряні тривоги.

Раніше ми ділилися порадами, які можуть зберегти життя під час удару дрона-камікадзе.

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