Ацетон у детей: как выявить опасную болезнь и вылечить ее

Ацетонемический синдром часто встречается у детей. Однако эта болезнь может быть опасна и нуждается в неотложной медицинской помощи.

Поэтому взрослым важно уметь распознать это состояние и знать, как позаботиться о своем малыше. Гастроэнтеролог и нутрициолог Наталья Ячминская рассказала, что такое ацетон у детей, почему он возникает, какие симптомы имеет и как лечится.

Что такое ацетонемический синдром

Ацетонемический синдром — это метаболическое нарушение, при котором ухудшается углеводный и жировой обмен. Поэтому в крови ребенка повышается уровень ацетоновых (кетоновых) тел. Это приводит к интоксикации организма.

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Повышение содержания кетоновых тел может быть причиной:

Гипогликемии — резкого падения уровня глюкозы в крови. Ацидоза — опасного состояния, при котором нарушается кислотно-щелочной баланс в организме.

Причины ацетона у детей

Причины ацетонемического синдрома могут быть разные:

вирусные инфекции;

употребление необычной пищи;

стресс или психоэмоциональная нагрузка;

голодовка.

Ацетон у детей: симптомы

Маркерами ацетонемического синдрома у ребенка могут быть:

тошнота и рвота;

диарея или запор;

бледный цвет кожи;

слабость;

повышение температуры;

характерный запах ацетона изо рта;

головокружение.

Лечение ацетона у детей

Если ты замечаешь у своего малыша характерные для ацетонемического синдрома симптомы, следует немедленно обратиться к врачу.

При этом время играет важную роль, ведь во время этого состояния ребенок теряет большое количество воды и требует восстановления.

Чтобы избежать обезвоживания, необходимо сразу же дать пациенту(-ке) средство для регидрации.

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