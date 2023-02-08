Ацетон у детей: как выявить опасную болезнь и вылечить ее

Ацетонемический синдром часто встречается у детей. Однако эта болезнь может быть опасна и нуждается в неотложной медицинской помощи.
Поэтому взрослым важно уметь распознать это состояние и знать, как позаботиться о своем малыше. Гастроэнтеролог и нутрициолог Наталья Ячминская рассказала, что такое ацетон у детей, почему он возникает, какие симптомы имеет и как лечится.
Ацетонемический синдром — это метаболическое нарушение, при котором ухудшается углеводный и жировой обмен. Поэтому в крови ребенка повышается уровень ацетоновых (кетоновых) тел. Это приводит к интоксикации организма.
Повышение содержания кетоновых тел может быть причиной:
Причины ацетонемического синдрома могут быть разные:
Маркерами ацетонемического синдрома у ребенка могут быть:
Если ты замечаешь у своего малыша характерные для ацетонемического синдрома симптомы, следует немедленно обратиться к врачу.
При этом время играет важную роль, ведь во время этого состояния ребенок теряет большое количество воды и требует восстановления.
При этом время играет важную роль, ведь во время этого состояния ребенок теряет большое количество воды и требует восстановления.
Чтобы избежать обезвоживания, необходимо сразу же дать пациенту(-ке) средство для регидрации.
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