Родительство

Финансовая грамотность в детском саду — в МОН представили новую программу

Ирина Танасийчук, редактор сайта 06 мая 2024, 13:00
финансовая грамотность для детей
Фото: Pexels

Больше новостей
Що таке домашній догляд за людьми похилого віку: як це оформити
Забота о родных: что такое домашний уход за пожилыми людьми и как оформить
Коли Трійця 2022. Дата святкування в Україні
Когда Украина празднует Троицу-2024 и какие отличия восточного и западного обряда
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Що робити, якщо вкусила бджола
Что делать, если укусила пчела: пять советов для первой помощи
Смотреть больше

Материалы по теме

Що таке домашній догляд за людьми похилого віку: як це оформити
Забота о родных: что такое домашний уход за пожилыми людьми и как оформить
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
День піхоти
С Днем пехоты 2024! Поздравления и история пехоты Украины
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 6 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Видео
0:05:23
Пасха на фронте: бойцы 80 ОМБр рисовали писанки и освящали корзины

Рисовали на писанках дроны! Как прошла Пасха на фронте — показывают бойцы 80 ОМБр
0:01:29
День піхоти
С Днем пехоты 2024! Поздравления и история пехоты Украины
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 6 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:29
Александр Марчук
Услышал аплодисменты и потерял сознание: история Героя Украины, который минным полем вытаскивал тела своих собратьев
Поздравление Зеленского с Пасхой 2024
В самые темные времена мы способны нести свет! Поздравление Зеленского с Пасхой 2024
0:03:29
Богдан Федин
Спасли только его: история бойца, который чудом выжил и не знал, будет ли ходить
0:03:11
харьковчанка Анастасия
15 раз отказывали в военкоматах! История храброй харьковчанки, уничтожающей врага на нуле
0:04:22
садотерапия
Природа, которая исцеляет душу. В Киевской области работает садотерапия для военнослужащих
0:03:21
Первая отдельная танковая сиверская бригада
Служит, чтобы освободить родной Мелитополь от россиян! Как артиллеристы обороняют Донецкую область
0:05:29
Украина готовится к отопительному сезону
Из импортера превратиться в экспортера? Как Украина готовится к отопительному сезону и создает историю будущего ЕС
Больше видео
Що таке домашній догляд за людьми похилого віку: як це оформити
Читать дальше
Забота о родных: что такое домашний уход за пожилыми людьми и как оформить
Що робити, якщо чоловік піднімає руку — дії покроково
Читать дальше
Не молчи и действуй уверенно! Что делать, если муж поднимает на тебя руку

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь