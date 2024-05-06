Финансовая грамотность в детском саду — в МОН представили новую программу

Министерство образования и науки Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно разработали программу по финансовой грамотности.

Этим стремятся повысить умение распоряжаться средствами и понимать базовые финансовые знания с детства. Подробности, как именно будет функционировать финансовая грамотность для детей, рассказываем дальше.

Финансовая грамотность в детском саду — главная цель программы

Согласно сообщению МОН, финансовое образование обязательно для детей дошкольного возраста. Чем раньше они начнут овладевать финансовыми знаниями и навыками, тем проще им будет принимать взвешенные финансовые решения, построенные на специализированных знаниях.

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Ожидается, что дети с самого малого возраста узнают, что такое деньги, в чем их ценность, как планировать расходы и экономить.

Также дошкольное образование предполагает понимание основ финансовой безопасности. Дети будут понимать риски потери денег или ценных вещей, а также осознают опасность, связанную с мошенниками и незнакомцами, которых интересуют финансовые вопросы.

Частью программы также есть приобретение разнообразных навыков:

распознавание купюр и монет;

умение совершать мелкие покупки в присутствии взрослых;

умение элементарно составлять свой бюджет, например, на желаемую игрушку, и другие.

МОН совместно с Национальным банком уже разрабатывает специальную программу по финансовой грамотности для дошкольников. Вскоре она должна быть внедрена в детских садах по всей стране.

Пока что в ведомстве представили Рамку финансовой компетентности детей и молодежи Украины, по которой будут учиться украинские дети.

А подробнее о том, как научить детей финансовой грамотности мы рассказывали в нашем материале.

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