Финансовая грамотность в детском саду — в МОН представили новую программу

Министерство образования и науки Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно разработали программу по финансовой грамотности.
Этим стремятся повысить умение распоряжаться средствами и понимать базовые финансовые знания с детства. Подробности, как именно будет функционировать финансовая грамотность для детей, рассказываем дальше.
Согласно сообщению МОН, финансовое образование обязательно для детей дошкольного возраста. Чем раньше они начнут овладевать финансовыми знаниями и навыками, тем проще им будет принимать взвешенные финансовые решения, построенные на специализированных знаниях.
Ожидается, что дети с самого малого возраста узнают, что такое деньги, в чем их ценность, как планировать расходы и экономить.
Также дошкольное образование предполагает понимание основ финансовой безопасности. Дети будут понимать риски потери денег или ценных вещей, а также осознают опасность, связанную с мошенниками и незнакомцами, которых интересуют финансовые вопросы.
Частью программы также есть приобретение разнообразных навыков:
МОН совместно с Национальным банком уже разрабатывает специальную программу по финансовой грамотности для дошкольников. Вскоре она должна быть внедрена в детских садах по всей стране.
Пока что в ведомстве представили Рамку финансовой компетентности детей и молодежи Украины, по которой будут учиться украинские дети.
А подробнее о том, как научить детей финансовой грамотности мы рассказывали в нашем материале.
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