Деградируют или прогрессируют? Как гаджеты и интернет влияют на развитие детей

Технологии развиваются так же быстро, как и малыши. Поэтому нередко можно увидеть, как ребенок в подгузниках уже умело играет на телефоне или включает себе мультики. Школьники используют искусственный интеллект и кучу гаджетов. Но как они влияют на развитие и обучение — читай в материале.

Как искусственный интеллект и гаджеты влияют на развитие детей

Педагог и психолог Татьяна Серебрянская рассказала Фактам ICTV, как использование детьми искусственного интеллекта и гаджетов может влиять на качество обучения и развития.

70% украинских детей уже умеют пользоваться гаджетами и интернетом до начала школы. Поэтому в обществе появилось мнение, что использование детьми интернета, гаджетов и искусственного интеллекта может негативно влиять на дальнейшее развитие умственных способностей.

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Теория, что цифровые технологии ухудшают память и снижают уровень IQ, пока не нашла подтверждения, хотя активно исследуется, — говорит Татьяна Серебрянская.

Татьяна рассказывает, что недавно ученые пытались отследить зависимость человека от внешних форм памяти. Когда студентам говорили, что конспекты будут доступны на сайте, они хуже запоминали тему. Когда же преподаватели говорили, что конспектов не будет, почти все студенты хорошо усваивали материал.

Таким образом, использование гаджетов не влияет на способность мозга запоминать информацию, несмотря на то, что на них мы часто полагаемся. Это означает, что правильное использование современных технологий и гаджетов наоборот может улучшить умственные способности.

65% американских вузов объявили дистанционное обучение стратегией своего развития и ежегодно увеличивают количество онлайн-курсов. Учиться дистанционно не только удобно, но и выгодно, — говорит педагог Татьяна Серебрянская.

После пандемии коронавируса люди открыли множество возможностей создавать и потреблять информацию удобными способами. Интересно, что уровень знаний студентов, например, в Технологическом институте Джорджии в Атланте, на дневной и дистанционной форме одинаков.

Большая часть опрошенных украинцев (63%) не поддерживают идею дистанционного обучения, хотя будущее за этим. Главное — обеспечить качество образования, это уже зависит от учебных заведений. Нужен профессиональный коллектив, оборудование, интересные форматы подачи материала.

На тренировку мозга положительно влияют и видеоигры, приложения для логики, памяти, внимания, изучения языков, математики, физики, астрономии. Но следует помнить, что чрезмерное использование гаджетов может вызвать стресс и ухудшение концентрации.

Татьяна Серебрянская советует каждый час отрываться от компьютера на 10-15 минут, а каждые четыре часа делать полноценный перерыв на 30 минут.

Раньше мы рассказывали, какие профессии сможет заменить искусственный интеллект.

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