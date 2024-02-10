Родительство

Деградируют или прогрессируют? Как гаджеты и интернет влияют на развитие детей

Анастасия Грубрина, журналист сайта 10 февраля 2024, 20:00
Как искусственный интеллект и гаджеты влияют на развитие детей
Фото: Unsplash

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