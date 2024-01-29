Послеродовая депрессия у мужчин: действительно ли бывает и как проявляется

Рождение ребенка и его появление в семье является не только большой ответственностью, но и этапом испытания для родителей. Ведь как бы взрослые ни готовились к новому опыту, однако предусмотреть все возможные изменения и испытания невозможно.
Сейчас общество начинает серьезно воспринимать и работать с запросом, когда матери сталкиваются с послеродовой депрессией. Однако специалисты также признали, что послеродовая депрессия встречается и у мужчин.
О послеродовой депрессии у мужчин, её симптомах и проявлениях рассказала в своем Instagram психиатр София Влох.
Обычно во время беременности и родов все внимание родных приковано к женщине. Это неудивительно, ведь именно женщина переживает большие гормональные и физические перестройки, проходит роды и кормление грудью.
Однако что в этот момент чувствует отец? Как отмечает психиатр, не всегда чувства после появления ребенка в семье — радостные.
Однако что в этот момент чувствует отец? Как отмечает психиатр, не всегда чувства после появления ребенка в семье — радостные.
— Научные данные подтверждают, что около 8-10% мужчин имеют послеродовую депрессию. Она имеет высокую распространенность в течение трех-шести месяцев после родов, но может скрыто развиваться в течение года.
Причины послеродовой депрессии у мужчин:
По словам Софии Влох, критерии послеродовой депрессии у мужчин отвечают основным критериям большого депрессивного эпизода.
Есть несколько основных симптомов послеродовой депрессии у папы:
Рexels
Кроме основных симптомов, могут прибавляться: раздражительность, повышенная тревога, эмоциональная лабильность.
— Для определения депрессии у мужчин используется Эдинбургская шкала послеродовой депрессии, PHQ9. Лечение включает психотерапию, в частности КПТ и фармакотерапию (СИОС), — объясняет эксперт.
Врачам рекомендуется проводить скрининг на депрессию у мужчин в течение первого года после родов.
Врачам рекомендуется проводить скрининг на депрессию у мужчин в течение первого года после родов.
Обратиться за помощью можно к психологу за специальными номерами горячей линии для психологической поддержки мужчин.
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