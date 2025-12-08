До какого числа оформить и потратить 1000 Зеленского: Минсоцполитики назвало точные даты

В Украине продолжает действовать программа Зимняя поддержка, по которой можно получить единовременную помощь в размере 1000 гривен.

До какого числа можно получить 1000 гривен зимней поддержки и какой срок её использования — узнай в материале.

До какого числа можно получить 1000 гривен зимней поддержки

Программа Зимняя поддержка, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, ещё продолжается.

Подать заявку на выплату можно до 24 декабря включительно — через приложение Дія или в отделениях Укрпочты.

Тем пенсионерам и получателям социальных выплат, кому начисляют пенсии или социальную помощь через Укрпочту, деньги придут автоматически, без каких-либо заявлений.

Для тех, кто получает пенсию на банковский счёт и не пользуется приложением Дія, а также для украинцев без РНОКПП, заявку на выплату 1000 грн зимней поддержки можно подать просто в отделении Укрпочты.

Читать по теме Как вывести 1000 Зеленского: можно ли снять деньги с карты Можно ли вывести 1000 гривен Зимней поддержки?

Какой срок использования 1000 гривен зимней поддержки

На сайте Минсоцполитики указаны следующие сроки использования 1000 гривен зимней поддержки:

Полученные тысячу гривен, которые поступят на карту Национальный кешбэк, разрешается потратить до 30 июня следующего, 2026, года.

Если вы получаете пенсию или социальные выплаты через Укрпочту и деньги начислены автоматически, потратить их нужно до 25 декабря 2025 года.

Также, если подавали заявку на выплату через отделение Укрпочты, распоряжаться средствами можно до 25 января 2026 года.

Программа рассчитана на граждан Украины, которые находятся на подконтрольной территории. Правительство объясняет: программа Зимняя поддержка создана, чтобы помочь людям легче пережить холодный сезон, когда расходы традиционно возрастают — на отопление, электричество, лекарства и продукты.

Поэтому тем, кто ещё не успел подать заявку, стоит поторопиться — времени осталось уже не так много.

Узнай также, в каких супермаркетах можно рассчитываться 1000 Зеленского — есть ли перечень.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!