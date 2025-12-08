До якого числа оформити і витратити 1000 Зеленського: Мінсоцполітики назвало точні дати

В Україні продовжує діяти програма Зимова підтримка, за якою можна отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень.

До якого числа можна отримати 1000 гривень зимової підтримки і який термін її використання – дізнайся у матеріалі.

До якого числа можна отримати 1000 гривень зимової підтримки

Програма Зимової підтримки, ініційована президентом України Володимиром Зеленським, ще триває.

Подати заявку на виплату можна до 24 грудня включно — через застосунок Дія, або у відділеннях Укрпошти.

Тим пенсіонерам і отримувачам соціальних виплат, кому нараховують пенсії чи соціальну допомогу через Укрпошту, гроші прийдуть автоматично, без жодних заяв.

Для тих, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується додатком Дія, а також для українців без РНОКПП, заявку на виплату 1000 грн зимової підтримки можна подати просто у відділенні Укрпошти.

Який термін використання 1000 гривень зимової підтримки

На сайті Мінсоцполітики окреслені такі терміни використання 1000 гривень зимової підтримки:

Отриману тисячу гривень, яка надійде накарту Національний кешбек, дозволяється витратити до 30 червня наступного, 2026, року.

Якщо ви отримуєте пенсію чи соцвиплати через Укрпошту і гроші нарахували автоматично, витратити їх потрібно до 25 грудня 2025 року.

Також, якщо подавали заявку на виплату через відділення Укрпошти, розпоряджатися коштами можна до 25 січня 2026 року.

Програма розрахована на громадян України, які перебувають на підконтрольній території. Уряд пояснює: програма Зимова підтримка створена, щоб допомогти людям легше пережити холодний сезон, коли витрати традиційно зростають — на опалення, світло, ліки та продукти.

Тож тим, хто ще не встиг подати заявку, варто поквапитися — часу залишилось не так уже й багато.

