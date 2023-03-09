Кто может не получить субсидию в 2023 году: причины отказа

Субсидия — государственная помощь украинцам с оплатой коммунальных услуг. Однако теперь получить ее стало труднее из-за жестких условий.
Так, причиной для отказа теперь может стать наличие относительно нового авто, депозитов или отсутствие работы.
Выплатами государственной помощи теперь занимается Пенсионный фонд. Поэтому там подробно рассказали, по каким еще причинам украинцам могут отказать в субсидии.
В фонде добавили, что это ограничение не касается детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, которые находятся под опекой и попечительством.
Это не касается расходов на лечение. А также тех, кто в течение предыдущего года приобрел валюту на сумму от 50 тыс. грн и выше.
Недавно мы дали пошаговую инструкцию, как оформить субсидию через приложение Дія.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.