BRIEF: разрушенный Купянск, громкое убийство в США и зарплаты для ТЦК — главное за день

Новости Украины сегодня, 11 сентября

Российские оккупанты разрушили Купянск на 95%. Об этом рассказал глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин. Эвакуация из города крайне усложнена. Подвоз гуманитарной помощи уже невозможен. В общине остаются 1785 жителей, из них 780 — на правом берегу самого Купянска.

Нардеп Федиенко предложил повысить зарплаты работникам ТЦК. По его мнению, они должны быть подняты до уровня НАБУ, ДБР и прокуратуры, чтобы уменьшить коррупцию и повысить эффективность работы.

ГУР поразило новейший корабль РФ за 60 миллионов долларов. Речь идет о корабле проекта MPSV07. Он был поражен под Новороссийском 10 сентября в акватории Черного моря. Этот корабль россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году. У РФ всего четыре таких судна.

Сегодня от российских атак пострадала Сумская область. Россияне ударили по учебному заведению в городе, в области атаковали дроном 16-летнего парня — медики борются за его жизнь. Позже стало известно, что атаке подвергся Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ — старейшее каменное здание Сум.

Украина получит $400 млн на оборонные расходы в 2026 году. Это одобрил Конгресс США. Поправку Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Украины отклонили.

Украинский летчик Александр Боровик погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили в 39-й бригаде тактической авиации.

Международные новости сегодня, 11 сентября

Ларри Эллисон обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком в мире. Скачок акций Oracle Corp добавил рекордную сумму в к состоянию Эллисона. За один день мужчина обогатился более чем на 101 миллиард долларов.

Чарли Кирк был застрелен в США. Американский правый активист и соратник Трамп убит во время дебатов в Университете Юты. Киллера все еще ищут.

В конгресс США внесли законопроект, запрещающий торговлю с РФ. Конгрессмены заговорили о поправке Джексона — Веника. Причиной запрета торговли с РФ стала дроновая атака на Польшу.

Германия опередила США по объему помощи Украине. Об этом заявил министр обороны

Германии Борис Писториус. Объем помощи вместе с заложенными в бюджете средствами составляет около 9 млрд евро.

Партизанское движение Атеш ударило по оборонному заводу в Туле. Удар потерпел завод Щегловский вал. Партизаны уничтожили башню связи на оборонном заводе.

