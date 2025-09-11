BRIEF: зруйнований Куп’янськ, гучне убивство у США і зарплати для ТЦК — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Новини України сьогодні, 11 вересня

Російські окупанти зруйнували Куп’янськ на 95%. Про це розповів голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Евакуація з міста вкрай ускладнена. Підвіз гуманітарної допомоги вже неможливий. У громаді лишаються 1785 жителів, із них 780 — на правому березі самого Куп’янська.

Нардеп Федієнко запропонував підвищити зарплати працівникам ТЦК. На його думку, їх мають підняти до рівня НАБУ, ДБР та прокуратури, аби зменшити корупцію та підвищити ефективність роботи.

ГУР уразило новітній корабель РФ за $60 мільйонів. Йдеться про корабель проекту MPSV07. Він зазнав ураження під Новоросійськом 10 вересня в акваторії Чорного моря. Цей корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. У РФ всього чотири таких судна.

Сьогодні від російських атак постраждала Сумщина. Росіяни вдарили по навчальному закладу у місті, в області атакували дроном 16-річного хлопця — медики борються за його життя. Пізніше стало відомо, що атаки зазнав Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ — найстаріша кам’яна будівля Сум.

Україна отримає $400 млн на оборонні витрати у 2026 році. Це схвалив Конгрес США. Поправку Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для України відхилили.

Український льотчик Олександр Боровик загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомили в 39-й бригаді тактичної авіації.

Міжнародні новини сьогодні, 11 вересня

Ларрі Еллісон обігнав Ілона Маска і став найбагатшою людиною у світі. Стрибок акцій Oracle Corp додав рекордну суму до статків Еллісона. За один день чоловік збагатився на понад 101 мільярд доларів.

Чарлі Кірк застрелений у США. Американського правого активіста й соратника Трампа вбили під час дебатів в Університеті Юти. Кілера досі шукають.

До конгресу США внесли законопроект, який забороняє торгівлю з РФ. Конгресмени заговорили про поправку Джексона — Веніка. Причиною заборони торгівлі з РФ стала дронова атака на Польщу.

Німеччина випередила США за обсягами допомоги Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Обсяг допомоги, разом із закладеними у бюджеті коштами, становить близько 9 млрд євро.

Партизанський рух Атеш ударив по оборонному заводу в Тулі. Удару зазнав завод Щегловський вал. Партизани знищили вежу зв’язку на оборонному заводі.

