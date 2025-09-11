BRIEF: зруйнований Куп’янськ, гучне убивство у США і зарплати для ТЦК — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.
Важливі новини України та світу за четвер, 11 вересня, далі в матеріалі.
Новини України сьогодні, 11 вересня
- Російські окупанти зруйнували Куп’янськ на 95%. Про це розповів голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Евакуація з міста вкрай ускладнена. Підвіз гуманітарної допомоги вже неможливий. У громаді лишаються 1785 жителів, із них 780 — на правому березі самого Куп’янська.
- Нардеп Федієнко запропонував підвищити зарплати працівникам ТЦК. На його думку, їх мають підняти до рівня НАБУ, ДБР та прокуратури, аби зменшити корупцію та підвищити ефективність роботи.
- ГУР уразило новітній корабель РФ за $60 мільйонів. Йдеться про корабель проекту MPSV07. Він зазнав ураження під Новоросійськом 10 вересня в акваторії Чорного моря. Цей корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. У РФ всього чотири таких судна.
- Сьогодні від російських атак постраждала Сумщина. Росіяни вдарили по навчальному закладу у місті, в області атакували дроном 16-річного хлопця — медики борються за його життя. Пізніше стало відомо, що атаки зазнав Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ — найстаріша кам’яна будівля Сум.
- Україна отримає $400 млн на оборонні витрати у 2026 році. Це схвалив Конгрес США. Поправку Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для України відхилили.
- Український льотчик Олександр Боровик загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомили в 39-й бригаді тактичної авіації.
Читати на тему
Опалювальний сезон 2025: коли розпочинається і ціни на тепло
Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні у 2025 році?
Міжнародні новини сьогодні, 11 вересня
- Ларрі Еллісон обігнав Ілона Маска і став найбагатшою людиною у світі. Стрибок акцій Oracle Corp додав рекордну суму до статків Еллісона. За один день чоловік збагатився на понад 101 мільярд доларів.
- Чарлі Кірк застрелений у США. Американського правого активіста й соратника Трампа вбили під час дебатів в Університеті Юти. Кілера досі шукають.
- До конгресу США внесли законопроект, який забороняє торгівлю з РФ. Конгресмени заговорили про поправку Джексона — Веніка. Причиною заборони торгівлі з РФ стала дронова атака на Польщу.
Німеччина випередила США за обсягами допомоги Україні. Про це заявив міністр оборони
- Німеччини Борис Пісторіус. Обсяг допомоги, разом із закладеними у бюджеті коштами, становить близько 9 млрд євро.
- Партизанський рух Атеш ударив по оборонному заводу в Тулі. Удару зазнав завод Щегловський вал. Партизани знищили вежу зв’язку на оборонному заводі.
Вікна-Новини ділилися, що Німеччина передасть Україні новітні комплекси протиповітряної оборони Skyranger. На що вони здатні?
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!