Для тебе Новини

BRIEF: мир по-корейськи, штрафи для депутатів і дефіцит газу в Росії — головне за день

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 04 Вересня 2025, 18:00 3 хв.
Головні новини України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь