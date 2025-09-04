BRIEF: мир по-корейськи, штрафи для депутатів і дефіцит газу в Росії — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 4 вересня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 4 вересня

Верховна Рада ухвалила закон, за яким депутатів штрафуватимуть за пропущені засідання. Сума штрафу від 13 600 до 17 000 грн. Законопроект №11387 підтримали у другому читанні 229 народних депутатів.

В інтерв’ю французьким медіа президент України Володимир Зеленський заявив, що корейський сценарій миру в Україні можливий. Він закликав європейців до роздумів, що буде, якщо Україна не вистоїть, і додав, де в теорії проходила б лінія східного європейського кордону.

Сьогодні відбувся масштабний збій у роботі Google, YouTube, Gmail, карти Google. Скарги на роботу сервісів почали надходити о 10 ранку. Найбільша кількість скарг надійшла з Німеччини та Нідерландів.

В Україні можуть скоро легалізувати криптовалюту. ВР підтримала законопроект про легалізацію у першому читанні. Проте до другого читання додадуть низку правок і визначатимуть, хто стане регулятором галузі.

Російські окупанти атакували Новоселівку у Чернігівській області. Ворог застосував балістичну ракету. Влучання відбулося по співробітниках Данської ради у справах біженців, яка розміновувала місцевість. Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про щонайменше двох загиблих та трьох поранених.

Міжнародні новини сьогодні, 4 вересня

У Лісабоні під час аварії фунікулера загинули 15 людей. Трагедія трапилася на знаменитому фунікулері Глорія. Оголошено національний день жалоби. Ще 18 людей зазнали поранень, серед них є дитина. Свідки поділилися, що ймовірно трамвай втратив керування, адже летів униз.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що РФ, Китай та Іран нарощують оборонну співпрацю та готуються до довгострокового протистояння із Заходом. Також він додав, що загроза для НАТО не зникне після закінчення війни в Україні.

Велика Британія передала Україні $1,3 млрд із доходів від заморожених російських активів. Кошти підуть на закупівлю зброї. Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі під час візиту до Києва. За цей рік Велика Британія допомогла Україні вже на $5,6 млрд.

На Росію чекає дефіцит газу. Це визнав Путін на Східному економічному форумі у Владивостоці. Російський президент запропонував перехід на вугілля, запасів якого у Росії більше. За останніми даними, Росія забезпечена газом на близько 100 років.

У третього за тиждень лідера ЄС трапилися проблеми з літаком. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг прилетіти до Парижа через технічну проблему на літаку. До цього був атакований літак Урсули фон дер Ляєн, а літак президента Литви Гітанаса Науседи не міг сісти через загрозу дрона.

У віці 91 року помер модельєр Джорджо Армані. Про це повідомляє його компанія Armani. Чоловік помер у себе вдома, під час реабілітації. Перед цим він був госпіталізований. Новини про погіршення стану модельєра тримали у таємниці до останнього. У некролозі йдеться, що Джорджо Армані помер як хотів: працюючи.

