BRIEF: мир по-корейски, штрафы для депутатов и дефицит газа в России — главное за день

Новости Украины сегодня, 4 сентября

Верховная Рада приняла закон, по которому депутатов будут штрафовать за пропущенные заседания. Сумма штрафа от 13600 до 17000 грн. Законопроект №11387 поддержали во втором чтении 229 народных депутатов.

В интервью французским медиа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что корейский сценарий мира в Украине возможен. Он призвал европейцев к размышлению, что будет, если Украина не выстоит, и добавил, где в теории проходила бы линия восточной европейской границы.

Сегодня произошел масштабный сбой в работе Google, YouTube, Gmail, карты Google. Жалобы на работу сервисов начали поступать в 10 утра. Наибольшее количество жалоб поступило из Германии и Нидерландов.

В Украине могут скоро легализовать криптовалюту. ВР поддержала законопроект о легализации в первом чтении. Однако ко второму чтению прибавят ряд поправок и будут определять, кто станет регулятором отрасли.

Российские оккупанты атаковали Новоселовку в Черниговской области. Враг применил баллистическую ракету. Попадание произошло по сотрудникам Датского совета по делам беженцев, которые разминировали местность. Глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил о по меньшей мере двух погибших и троих раненых.

Международные новости сегодня, 4 сентября

В Лиссабоне во время аварии фуникулера погибли 15 человек. Трагедия произошла на знаменитом фуникулере Глория. Объявлен национальный день траура. Еще 18 человек получили ранения, среди них есть ребенок. Свидетели поделились, что, вероятно, трамвай потерял управление, ведь летел вниз.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что РФ, Китай и Иран наращивают оборонное сотрудничество и готовятся к долгосрочному противостоянию с Западом. Также он добавил, что угроза НАТО не исчезнет после окончания войны в Украине.

Великобритания передала Украине $1,3 млрд из доходов от замороженных российских активов. Деньги пойдут на закупку оружия. Об этом сообщил министр обороны Джон Хили во время визита в Киев. За этот год Великобритания помогла Украине уже на $5,6 млрд.

Россию ждет дефицит газа. Это признал Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Российский президент предложил переход на уголь, запасов которого у России больше. По последним данным, Россия снабжена газом на около 100 лет.

У третьего за неделю лидера ЕС случились проблемы с самолетом. Премьер-министр Испании Педро Санчес не смог прилететь в Париж из-за технической проблемы на самолете. До этого был атакован самолет Урсулы фон дер Ляйен, а самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не мог сесть из-за угрозы дрона.

В возрасте 91 года скончался модельер Джорджо Армани. Об этом сообщает его компания Armani. Мужчина умер у себя дома во время реабилитации. Перед этим он был госпитализирован. Новости об ухудшении состояния модельера держали в тайне до последнего. В некрологе говорится, что Джорджо Армани умер как хотел: работая.

