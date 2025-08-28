BRIEF: атака на Київ, нові санкції для Росії, тайфун у Таїланді — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 28 серпня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 28 серпня

Міжнародні новини сьогодні, 28 серпня

Світова спільнота, включно з лідерами ЄС, НАТО та Великої Британії, рішуче засудила нічну атаку Росії на Київ. У відповідь на це, Велика Британія та інші країни викликали російських послів.

Угорщина заборонила в’їзд українському командиру Роберту Мадяру Бровді, який атакував нафтопровід Дружба. За словами міністра Сіярто, це вважається нападом на суверенітет Угорщини.

Вночі 28 серпня низку російських регіонів атакували безпілотники. Повідомляється, що було уражено Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, де виникли масштабні пожежі.

На італійському острові Сицилія відбулося нове виверження вулкана Етна, місцевих жителів евакуюють.

У Таїланді тайфун Каджикі забрав життя п’яти людей і пораненні зазнали 15.

Нещодавно Збройними силами України було уражено нафтопровід “Дружба” — читай у матеріалі про успішну атаку та чи працює нафтопровід зараз.