BRIEF: атака на Київ, нові санкції для Росії, тайфун у Таїланді — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.
Важливі новини України та світу за четвер, 28 серпня, далі в матеріалі.
Новини України сьогодні, 28 серпня
- Вночі російські війська здійснили масований ракетний обстріл столиці. Вибухи було чутно в різних районах. Станом на 18:00 відомо про 19 загиблих, серед яких четверо дітей. Понад 48 людей поранені, 30 госпіталізовано. Рятувальники продовжують працювати в Дарницькому районі. Під завалами, за інформацією служб, ще може бути до 10 осіб.
- Під час нічної атаки російські війська також завдали удару по будівлі представництва Європейського Союзу в Києві, що підтвердив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Дипломатичне приміщення зазнало значних руйнувань.
- ГУР України атакувало ракетний корабель Буян-М у Азовському морі, який є носієм ракет Калібр. Також Росія атакувала корабель ВМС ЗСУ Сімферополь, внаслідок чого загинув щонайменше один член екіпажу.
- Внаслідок російської нічної атаки 28 серпня Укрзалізниця зазнала збитків. Один з ударів прийшовся на парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Через пожежу, яку вдалося ліквідувати, графік руху потягів на 28 серпня було змінено.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Ольга Стефанішина тепер офіційно є Спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США.
- Новий фільм 2000 метрів до Андріївки режисера Чернова представить Україну на кінопремії Оскар.
- Зміни в освіті. З вересня 2025 року уряд припинить фінансування зарплат вчителів малих шкіл. Фінансування буде передано на відповідальність місцевих органів.
Міжнародні новини сьогодні, 28 серпня
- Світова спільнота, включно з лідерами ЄС, НАТО та Великої Британії, рішуче засудила нічну атаку Росії на Київ. У відповідь на це, Велика Британія та інші країни викликали російських послів.
- Угорщина заборонила в’їзд українському командиру Роберту Мадяру Бровді, який атакував нафтопровід Дружба. За словами міністра Сіярто, це вважається нападом на суверенітет Угорщини.
- Вночі 28 серпня низку російських регіонів атакували безпілотники. Повідомляється, що було уражено Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, де виникли масштабні пожежі.
- На італійському острові Сицилія відбулося нове виверження вулкана Етна, місцевих жителів евакуюють.
- У Таїланді тайфун Каджикі забрав життя п’яти людей і пораненні зазнали 15.
