Для тебе Новини

BRIEF: атака на Київ, нові санкції для Росії, тайфун у Таїланді — головні новини дня

Марія Дзюба, редакторка сайту 28 Серпня 2025, 20:00
BRIEF: атака на Київ, нові санкції для Росії, тайфун у Таїланді — головні новини дня
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь