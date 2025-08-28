BRIEF: атака на Киев, новые санкции для России, тайфун в Таиланде — главные новости дня

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Коротко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скроллов узнать, что произошло в Украине и мире.
Новости Украины сегодня, 28 августа
- Ночью российские войска совершили массированный ракетный обстрел столицы. Взрывы были слышны в разных районах. По состоянию на 18:00 известно о 19 погибших, среди которых четверо детей. Более 50 человек ранены, 30 госпитализированы. Спасатели продолжают разбирать завалы в Дарницком районе.
- Во время ночной атаки российские войска также нанесли удар по зданию представительства Европейского Союза в Киеве, что подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига. Дипломатическое помещение получило значительные разрушения.
- ГУР Украины атаковало ракетный корабль Буян-М в Азовском море, который является носителем ракет Калибр. Также Россия атаковала корабль ВМС ВСУ Симферополь, в результате чего погиб по меньшей мере один член экипажа.
- В результате российской ночной атаки Укрзалізниця понесла убытки. Один из ударов пришелся на парк скоростных поездов Интерсити+, из-за чего график движения поездов на 28 августа был изменен.
- Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину Специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США.
- Новый фильм 2000 метров до Андреевки режиссера Чернова представит Украину на кинопремии Оскар.
- Изменения в образовании. С сентября 2025 года правительство прекратит финансирование зарплат учителей малых школ. Финансирование будет передано на ответственность местных органов.
Международные новости сегодня, 28 августа
- Мировое сообщество, включая лидеров ЕС, НАТО и Великобритании, решительно осудило ночную атаку России на Киев. В ответ на это, Великобритания и другие страны вызвали российских послов.
- Венгрия запретила въезд украинскому командиру Роберту Мадяру Бровди, который атаковал нефтепровод Дружба. По словам министра Сиярто, это считается нападением на суверенитет Венгрии.
- Ночью 28 августа ряд российских регионов атаковали беспилотники. Сообщается, что были поражены Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области и Афипский НПЗ в Краснодарском крае, где возникли масштабные пожары.
- На итальянском острове Сицилия произошло новое извержение вулкана Этна, что стало причиной эвакуации местных жителей.
- В Таиланде тайфун Каджики унес жизни пяти человек и 15 человек ранено.
