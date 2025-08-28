BRIEF: атака на Киев, новые санкции для России, тайфун в Таиланде — главные новости дня

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Коротко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скроллов узнать, что произошло в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира за четверг, 28 августа, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 28 августа

Международные новости сегодня, 28 августа

Мировое сообщество, включая лидеров ЕС, НАТО и Великобритании, решительно осудило ночную атаку России на Киев. В ответ на это, Великобритания и другие страны вызвали российских послов.

Венгрия запретила въезд украинскому командиру Роберту Мадяру Бровди, который атаковал нефтепровод Дружба. По словам министра Сиярто, это считается нападением на суверенитет Венгрии.

Ночью 28 августа ряд российских регионов атаковали беспилотники. Сообщается, что были поражены Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области и Афипский НПЗ в Краснодарском крае, где возникли масштабные пожары.

На итальянском острове Сицилия произошло новое извержение вулкана Этна, что стало причиной эвакуации местных жителей.

В Таиланде тайфун Каджики унес жизни пяти человек и 15 человек ранено.

