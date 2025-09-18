BRIEF: скільки коштує рік війни і атака на Газпром — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Новини України сьогодні, 18 вересня

Сьогодні в Україну повернули 1000 тіл. Російські окупанти стверджують, що це військові ЗСУ. Проте не раз серед обмінів тілами росіяни передавали цивільних чи навіть власних військових. Тіла відправили на ідентифікацію.

Король Чарльз і Трамп зустрілися у Віндзорському замку. Під час зустрічі король закликав підтримувати Україну, аби стримувати агресію та забезпечувати мир.

Президент Володимир Зеленський заявив, що один рік війни з РФ коштує Україні 120 мільярдів доларів. На наступний рік Україні вже не вистачає половини суми.

На кошти з Пакунку школяра можна буде купувати книги. Про це заявила прем’єр-міністр Свириденко. Можливість купувати книги з’явиться вже 1 жовтня 2025 року. А з 1 січня 2026 запрацює перелік магазинів, де можна витрачати кошти програми Пакунок школяра.

Фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин підтвердив, що був у стосунках з журналісткою Яніною Соколовою. Нині пара розійшлася. Співак поставив своєрідну крапку, аби уникнути маніпуляцій медіа.

Міжнародні новини сьогодні, 18 вересня

19 вересня Європейський Союз збирається представити новий пакет санкцій проти Росії. Про це пише Bloomberg. Майбутній пакет санкцій проти РФ буде зачіпати енергетику, криптобіржі, банки, нафтові компанії.

Дрони СБУ атакували у Росії Газпром Нафтохім Салават. Таким чином українські дрони долетіли вже до Башкортостану. Це одне з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств. НПЗ розташований приблизно за 1400 км від України.

Австралія знизила граничну ціну на російську нафту до 47,60 доларів та запровадила цільові санкції проти ще 95 суден тіньового флоту РФ. З червня 2025 року під санкції потрапили вже понад 150 суден Росії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував уряду Австралії за таке рішення.

У Вашингтоні встановили “золоту” статую Дональда Трампа. Вона стоїть біля будівлі Капітолія. Статуя виготовлена з шоколаду і обгорнута золотою фольгою. У витягнутій руці статуя Трампа тримає біткоїн. Акцію профінансували криптоінвестори. “Золотий” Трамп простояв так кілька годин.

РФ втратить трильйони рублів через танення льодовиків. Прогнозовані втрати — щонайменше 5 трильйонів рублів до 2050 року. Під найбільшим ризиком такі регіони: Чукотка, Якутія, Магаданська область. Від танення мерзлот постраждає аграрний сектор, цифрова інфраструктура тощо.

Перший сніг в Україні може випасти вже до кінця вересня! Вікна розповідали, в яких регіонах очікується серйозне похолодання.

