BRIEF: скільки коштує рік війни і атака на Газпром — головне за день

Важливі новини України та світу за четвер, 18 вересня, далі в матеріалі.
Новини України сьогодні, 18 вересня
- Сьогодні в Україну повернули 1000 тіл. Російські окупанти стверджують, що це військові ЗСУ. Проте не раз серед обмінів тілами росіяни передавали цивільних чи навіть власних військових. Тіла відправили на ідентифікацію.
- Король Чарльз і Трамп зустрілися у Віндзорському замку. Під час зустрічі король закликав підтримувати Україну, аби стримувати агресію та забезпечувати мир.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що один рік війни з РФ коштує Україні 120 мільярдів доларів. На наступний рік Україні вже не вистачає половини суми.
- На кошти з Пакунку школяра можна буде купувати книги. Про це заявила прем’єр-міністр Свириденко. Можливість купувати книги з’явиться вже 1 жовтня 2025 року. А з 1 січня 2026 запрацює перелік магазинів, де можна витрачати кошти програми Пакунок школяра.
- Фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин підтвердив, що був у стосунках з журналісткою Яніною Соколовою. Нині пара розійшлася. Співак поставив своєрідну крапку, аби уникнути маніпуляцій медіа.
Міжнародні новини сьогодні, 18 вересня
- 19 вересня Європейський Союз збирається представити новий пакет санкцій проти Росії. Про це пише Bloomberg. Майбутній пакет санкцій проти РФ буде зачіпати енергетику, криптобіржі, банки, нафтові компанії.
- Дрони СБУ атакували у Росії Газпром Нафтохім Салават. Таким чином українські дрони долетіли вже до Башкортостану. Це одне з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств. НПЗ розташований приблизно за 1400 км від України.
- Австралія знизила граничну ціну на російську нафту до 47,60 доларів та запровадила цільові санкції проти ще 95 суден тіньового флоту РФ. З червня 2025 року під санкції потрапили вже понад 150 суден Росії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував уряду Австралії за таке рішення.
- У Вашингтоні встановили “золоту” статую Дональда Трампа. Вона стоїть біля будівлі Капітолія. Статуя виготовлена з шоколаду і обгорнута золотою фольгою. У витягнутій руці статуя Трампа тримає біткоїн. Акцію профінансували криптоінвестори. “Золотий” Трамп простояв так кілька годин.
- РФ втратить трильйони рублів через танення льодовиків. Прогнозовані втрати — щонайменше 5 трильйонів рублів до 2050 року. Під найбільшим ризиком такі регіони: Чукотка, Якутія, Магаданська область. Від танення мерзлот постраждає аграрний сектор, цифрова інфраструктура тощо.
Перший сніг в Україні може випасти вже до кінця вересня! Вікна розповідали, в яких регіонах очікується серйозне похолодання.
