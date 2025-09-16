BRIEF: малюк у каналізації, пожежа на Київщині і мінімалка 2026 — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Новини України сьогодні, 16 вересня

Росіяни двічі вдарили по Епіцентру на Київщині. Другий удар трапився, коли на місце прибули рятувальники. Пожежу гасили авіацією. Постраждав логістичний центр мережі. На щастя, без загиблих та поранених українців. В задимлених приміщеннях працює робототехніка.

У Кривому Розі малюка викинули у каналізацію. Недоношений плід з перерізаною пуповиною знайшли комунальники міста. Усе відбулося в районі площі Володимира Великого. Нині поліція шукає ймовірну матір малюка.

Мовна омбудсменка Олена Івановська поділилася, як ставиться до так званих мовних патрулів. За словами омбудсменки, ідея активістів нині не може бути втілена, адже чимала кількість українців з різних причин не мали змоги вчити мову. А на забезпечення курсів від держави для всіх охочих наразі немає коштів.

Мінімальну зарплату у державному бюджеті на 2026 рік пропонують на рівні 8647 гривень. А прожитковий мінімум збираються підвищити до 3209 грн. Про це йдеться у законопроекті 14000 про державний бюджет на 2026 рік.

З 2027 року учні четвертих класів знову писатимуть ДПА. Такий наказ уже розмістило МОН. Скоро школярі складатимуть ДПА у формі ЗНО. Завдання для четвертого класу покажуть вже цього року. У 2026 році відбудеться пілотування завдань для девʼятих класів.

Міжнародні новини сьогодні, 16 вересня

Європейський Союз готує план повернення та реінтеграції українців після закінчення війни. 16 вересня Рада ЄС ухвалила рекомендації для країн ЄС щодо повернення українців додому після війни. Йдеться, що українцям поступово припинятимуть дію тимчасового захисту, коли в країні закінчиться війна. Державам рекомендують запровадити програми добровільного повернення.

Польща підтвердила, що не відкриє кордони з Білоруссю після завершення навчань Запад-2025. У МВС Польщі заявили, що кордон залишатиметься закритим. Відкривати кордони Польща збирається тоді, коли це буде безпечно.

ЄС відклав пакет санкцій проти РФ на вимогу Трампа. Про це пише Bloomberg. Санкції мали представити 17 вересня. У майбутньому, 19 пакеті, мають бути обмеження для російських банків, енергетичних компаній, систем оплати, кредитних карток, криптобірж.

Індія долучилася до навчань РФ та Білорусі Запад-2025. Міноборони Індії відправило на навчання 65 солдатів, включаючи підрозділи полку Кумаон (елітні війська – ред.).

Дослідники Єльського університету знайшли щонайменше 210 закладів у РФ та на тимчасово окупованих територіях України, де займаються “перевихованням” українських дітей. Нині невідомо, скільки дітей туди потрапили. Українських дітей “перевиховують” у будівлях кадетських шкіл, військових баз, лікарень, релігійних місць, університетів, готелів, та дитячих будинків. Найчастіше українські діти потрапляють до будівель санаторіїв та таборів.

