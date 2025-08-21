Для тебя Новости

BRIEF: атака РФ по заводу США на Закарпатье и наступление Израиля — главные новости дня

Ирина Танасийчук, журналист сайта 21 августа 2025, 18:00 3 мин.
BRIEF: атака РФ по заводу США на Закарпатье и наступление Израиля — главные новости дня
Фото Сайт президента Украины, Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь