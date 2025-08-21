BRIEF: атака РФ по заводу США на Закарпатье и наступление Израиля — главные новости дня

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скролов узнать, что произошло в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в четверг, 21 августа, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 21 августа

Россия атаковала Львов ракетами и Шахедами. Погиб один человек, еще трое получили ранения. В результате атаки повреждена улица Елены Степановны.

Российский удар по Мукачево повредил американский завод электроники Flex. Пострадали 19 человек.

Президент Зеленский сообщил, что ракета Фламинго успешно прошла испытания, а уже в январе-феврале 2026 года должно начаться массовое производство.

Также Зеленский заявил, что через несколько месяцев россияне отступят с территории Сумской области. Он также поставил под сомнение взятие врагом Харьковской области.

Верховная Рада в целом приняла закон №11533 об ограничении доступа в Реестр прав на недвижимое имущество, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В ВР также был принят закон №13107 о профессиональном образовании. Он предусматривает, что учебные заведения смогут функционировать как некоммерческие общества, организовывать наблюдательные советы с работодателями и запускать гранты на дуальное образование.

Силы беспилотных систем ВСУ поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов. Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России и обеспечивает вражескую армию.

Нацбанк вводит в оборот новые банкноты номиналом 20 гривен, на которых будет размещен лозунг “Слава Украине! Героям слава!”. Его разместят в правой верхней части на оборотной стороне.

Правительство предлагает ввести уголовную ответственность за бегство военнообязанных за границу, а также за нарушение ими срока пребывания за пределами Украины.

Международные новости сегодня, 21 августа

США не планируют брать на себя большую часть расходов на гарантии безопасности для Украины. Это должны сделать европейские страны, рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Северная Корея построила секретную военную базу Синпун-дон в 27 км от границы с Китаем. На ней могут быть размещены новые баллистические ракеты дальнего радиуса действия.

Полиция Италии задержала гражданина Украины по подозрению в причастности к подрыву Северных потоков в 2022 году. Основанием стал европейский ордер на арест.

Мы также рассказывали, что Израиль начал новое наступление на Газу. Окрестности города уже контролирует ЦАХАЛ.

