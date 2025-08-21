BRIEF: атака РФ по заводу США на Закарпатті та наступ Ізраїлю — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.
Важливі новини України та світу за четвер, 21 серпня, далі в матеріалі.
Новини України сьогодні, 21 серпня
- Росія атакувала Львів ракетами та Шахедами. Загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Внаслідок атаки пошкоджено вулицю Олени Степанівни.
- Російський удар по Мукачево пошкодив американський завод електроніки Flex. Постраждали 19 осіб.
- Президент Зеленський повідомив, що ракета Фламінго успішно пройшла випробування, а вже у січні-лютому 2026 року має розпочатися її масове виробництво.
- Також Зеленський заявив, що впродовж кількох місяців росіяни відступлять з території Сумської області. Він також поставив під сумнів взяття ворогом Харківської області.
- Верховна Рада в цілому ухвалила закон №11533 щодо обмеження доступу до Реєстру речових прав на нерухоме майно, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
- У ВР також ухвалили закон №13107 про професійну освіту. Він передбачає, що заклади освіти зможуть функціонувати як некомерційні товариства, організовувати наглядові ради з роботодавцями та запускати гранти на дуальну освіту.
- Сили безпілотних систем ЗСУ уразили Новошахтинский завод нафтопродуктів. Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та забезпечує ворожу армію.
- Нацбанк вводить в обіг нові банкноти номіналом 20 гривень, на яких буде розміщене гасло “Слава Україні! Героям слава!”. Його розмістять у правій верхній частині на зворотному боці.
- Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність за втечу військовозобов’язаних за кордон, а також за порушення ними терміну перебування за межами України.
Міжнародні новини сьогодні, 21 серпня
- США не планують брати на себе більшу частину витрат на гарантії безпеки для України, натомість це мають зробити європейські країни, розповів віце-президент Джей Ді Венс.
- Північна Корея побудувала секретну військову базу Сінпун-дон за 27 км від кордону з Китаєм. На ній можуть бути розміщені новітні балістичні ракети далекого радіуса дії.
- Поліція Італії затримала громадянина України за підозрою у причетності до підриву Північних потоків у 2022 році. Підставою став європейський ордер на арешт.
Ми також розповідали, що Ізраїль почав новий наступ на Газу. Околиці міста вже контролює ЦАХАЛ.
