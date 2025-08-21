BRIEF: атака РФ по заводу США на Закарпатті та наступ Ізраїлю — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 21 серпня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 21 серпня

Росія атакувала Львів ракетами та Шахедами. Загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Внаслідок атаки пошкоджено вулицю Олени Степанівни.

Російський удар по Мукачево пошкодив американський завод електроніки Flex. Постраждали 19 осіб.

Президент Зеленський повідомив, що ракета Фламінго успішно пройшла випробування, а вже у січні-лютому 2026 року має розпочатися її масове виробництво.

Також Зеленський заявив, що впродовж кількох місяців росіяни відступлять з території Сумської області. Він також поставив під сумнів взяття ворогом Харківської області.

Верховна Рада в цілому ухвалила закон №11533 щодо обмеження доступу до Реєстру речових прав на нерухоме майно, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У ВР також ухвалили закон №13107 про професійну освіту. Він передбачає, що заклади освіти зможуть функціонувати як некомерційні товариства, організовувати наглядові ради з роботодавцями та запускати гранти на дуальну освіту.

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили Новошахтинский завод нафтопродуктів. Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та забезпечує ворожу армію.

Нацбанк вводить в обіг нові банкноти номіналом 20 гривень, на яких буде розміщене гасло “Слава Україні! Героям слава!”. Його розмістять у правій верхній частині на зворотному боці.

Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність за втечу військовозобов’язаних за кордон, а також за порушення ними терміну перебування за межами України.

Міжнародні новини сьогодні, 21 серпня

США не планують брати на себе більшу частину витрат на гарантії безпеки для України, натомість це мають зробити європейські країни, розповів віце-президент Джей Ді Венс.

Північна Корея побудувала секретну військову базу Сінпун-дон за 27 км від кордону з Китаєм. На ній можуть бути розміщені новітні балістичні ракети далекого радіуса дії.

Поліція Італії затримала громадянина України за підозрою у причетності до підриву Північних потоків у 2022 році. Підставою став європейський ордер на арешт.

Ми також розповідали, що Ізраїль почав новий наступ на Газу. Околиці міста вже контролює ЦАХАЛ.

