BRIEF: Starlink под вопросом и новая украинская авиабомба — главные новости дня

Новости Украины сегодня, 25 августа

В Ровенской области на пункте сбора умер мобилизованный. В Ровенском областном ТЦК и СП заявляют, что смерть наступила из-за сердечной недостаточности, а признаки насильственной смерти отсутствуют. Однако, родственники умершего мужчины заявляют, что их не уведомили о смерти сына и указывают на возможные признаки избиения. Полиция расследует дело.

По данным DeepState, ВСУ освободили село Новомихайловка и отбросили российские войска в Зеленом Гаю в Донецкой области. В то же время, враг продвинулся в Удачном и вблизи Соболевки в Харьковской области.

Украинская авиация нанесла удар по командному пункту войск РФ в оккупированном Соледаре в Донецкой области. Удар был успешным, в результате чего ликвидирован один из командиров российских оккупантов.

Президент Украины встретился с Премьер-министром Норвегии. По результатам встречи было объявлено, что Норвегия планирует выделить 8,5 млрд долларов на помощь Украине в 2026 году.

Украина успешно разработала новую управляемую авиабомбу. Детали о её характеристиках и возможностях пока не разглашаются, но ожидается, что она значительно усилит боевые возможности Воздушных Сил ВСУ.

Россия удерживает в плену 28 украинских журналистов и медийщиков. По данным Национального союза журналистов Украины, большинство из них находятся в российских тюрьмах с начала полномасштабного вторжения.

В День Независимости Украины группа украинских ветеранов, среди которых двое с ампутациями, переплыла пролив Босфор в Турции. Они приняли участие в заплыве в Стамбуле, демонстрируя стойкость и силу духа.

Международные новости сегодня, 25 августа

Израиль атаковал больницу Насер в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа. В результате удара погибло по меньшей мере 20 человек, среди них — пятеро журналистов. Эта атака вызвала обеспокоенность со стороны международных правозащитных организаций.

Европейский Союз планирует принять 19-й пакет санкций против России. Обсуждаются новые меры в отношении российских активов, замороженных в европейских банках. Детали пакета ещё не обнародованы, но он может включать ограничения в отношении нефтяного сектора и банковской системы.

Польша прекратит финансировать Starlink для Украины. Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский сообщил, что это произошло из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам.

В Польше вступил в силу закон, инициированный президентом Каролем Навроцким, который запрещает символику Украинской повстанческой армии (УПА).

Принятие закона вызвало негативную реакцию в Украине. Германия назвала объём ежегодной помощи Украине. Он составит более 9 млрд евро. Эта сумма будет направлена на поддержку военного потенциала и экономической стабильности Украины.

