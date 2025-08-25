BRIEF: Starlink під питанням, нова українська авіабомба, смерть в ТЦК — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.
Важливі новини України та світу за понеділок, 25 серпня, далі в матеріалі.
Новини України сьогодні, 25 серпня
- У Рівненській області на пункті збору помер мобілізований. У Рівненському обласному ТЦК та СП заявляють, що смерть настала через серцеву недостатність, а ознаки насильницької смерті відсутні. Однак, родичі померлого чоловіка заявляють, що їх не повідомили про смерть сина та вказують на можливі ознаки побиття. Поліція розслідує справу.
- За даними DeepState, ЗСУ звільнили село Новомихайлівка та відкинули російські війська у Зеленому Гаю на Донеччині. Водночас, ворог просунувся в Удачному та поблизу Соболівки на Харківщині.
- Українська авіація завдала удару по командному пункту військ РФ в окупованому Соледарі на Донеччині. Удар був успішним, внаслідок чого ліквідовано одного з командирів російських окупантів.
- Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії. За результатами зустрічі було оголошено, що Норвегія планує виділити 8,5 млрд доларів на допомогу Україні у 2026 році.
- Україна успішно розробила нову керовану авіабомбу. Деталі про її характеристики та можливості поки що не розголошуються, але очікується, що вона значно посилить бойові можливості Повітряних Сил ЗСУ.
- Росія утримує в полоні 28 українських журналістів та медійників. За даними Національної спілки журналістів України, більшість із них перебувають у російських в’язницях з початку повномасштабного вторгнення.
- У День Незалежності України група українських ветеранів, серед яких двоє з ампутаціями, перепливла протоку Босфор у Туреччині. Вони взяли участь у запливі в Стамбулі, демонструючи стійкість та силу духу.
Міжнародні новини сьогодні, 25 серпня
- Ізраїль атакував лікарню Насера в місті Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. Внаслідок удару загинуло щонайменше 20 людей, серед них — п’ятеро журналістів. Ця атака викликала занепокоєння з боку міжнародних правозахисних організацій.
- Європейський Союз планує ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії. Обговорюються нові заходи щодо російських активів, заморожених у європейських банках. Деталі пакета ще не оприлюднені, але він може включати обмеження щодо нафтового сектору та банківської системи.
- Польща припинить фінансувати Starlink для України. Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив, що це сталося через вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям.
- У Польщі набув чинності закон, ініційований президентом Каролем Навроцьким, який забороняє символіку Української повстанської армії (УПА). Ухвалення закону призвело до негативної реакції в Україні.
- Німеччина назвала обсяг щорічної допомоги Україні. Він становитиме понад 9 млрд євро. Ця сума буде спрямована на підтримку військового потенціалу та економічної стабільності України.
