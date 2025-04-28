BRIEF: прорыв россиян в Сумской области, потеря истребителя и блекаут в Европе — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 28 апреля, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 28 апреля

Российские оккупанты имеют успехи в Сумской области. Враг заявляет о захвате четырех населённых пунктов. В частности: Новенькое, Басовка, Журавка и Веселовка. В ГПСУ прокомментировали, стоит ли верить врагу.

Украина потеряла истребитель Су-27. Пилот выполнял задание ночью, когда сбивал российские Шахеды. К счастью, пилот смог катапультироваться и выжить. Сейчас расследуют, как произошла потеря истребителя.

В результате атаки на Киев 24 апреля известно о 13 погибших. 28 апреля в больнице скончался 45-летний мужчина. От российского удара баллистикой погибли трое детей.

28 апреля произошел масштабный сбой сети Эпицентр. Пользователи сообщали о невозможности совершить покупки. В компании сообщили о возможных задержках с доставкой и не рассказали, действительно ли это может быть хакерская атака.

Детская писательница Леся Воронина попала в скандал. Женщина назвала ребенка с аутизмом “существом”. Несмотря на извинения, ситуация приобретает обороты и огласку. Реагируют и писатели, и неравнодушные. Что об этом говорит психолог — читай в материале.

Международные новости сегодня, 28 апреля

В нескольких странах Европы случился блекаут. В Испании и Португалии внезапно произошло отключение электроэнергии. Миллионы европейцев без электричества. Остановилось метро, ​​пострадали телекоммуникации, нет доступа к интернету.

30 апреля 2025 года пройдет 100 дней президентства Трампа. Западные СМИ раскритиковали его, назвав “100 днями бездарности”. Мы тоже рассказывали о ключевых и самых скандальных решениях нового президента США на должности.

В Ватикане во время похорон Папы Римского нарушили давние традиции и протокол. Раскритиковали и Владимира Зеленского, Джо Байдена и Дональда Трампа за неподходящую одежду. Какая позиция Ватикана — читай в материале.

читай в материале. КНДР подтвердила свое участие в войне против Украины. Лидер страны Ким Чен Ын прокомментировал участие своих войск, и заявил, что солдаты КНДР совершили “героические подвиги в операциях по освобождению Курской области РФ”.

В Ватикане определили дату выборов Папы — понтифика будут выбирать на конклаве, который пройдет 7 мая в Ватикане. Будут выбирать Папу около 135 кандидатов, которым не исполнилось 80 лет.

Раньше мы рассказывали, что в Киеве расцвела сирень.

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