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BRIEF: прорыв россиян в Сумской области, потеря истребителя и блекаут в Европе — главное за день

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 апреля 2025, 18:00
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