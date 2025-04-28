BRIEF: прорыв россиян в Сумской области, потеря истребителя и блекаут в Европе — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире. Важные новости Украины и мира в понедельник, 28 апреля, далее в материале. Новости Украины сегодня, 28 апреля Российские оккупанты имеют успехи в Сумской области. Враг заявляет о захвате четырех населённых пунктов. В частности: Новенькое, Басовка, Журавка и Веселовка. В ГПСУ прокомментировали, стоит ли верить врагу. Украина потеряла истребитель Су-27. Пилот выполнял задание ночью, когда сбивал российские Шахеды. К счастью, пилот смог катапультироваться и выжить. Сейчас расследуют, как произошла потеря истребителя. В результате атаки на Киев 24 апреля известно о 13 погибших. 28 апреля в больнице скончался 45-летний мужчина. От российского удара баллистикой погибли трое детей. 28 апреля произошел масштабный сбой сети Эпицентр. Пользователи сообщали о невозможности совершить покупки. В компании сообщили о возможных задержках с доставкой и не рассказали, действительно ли это может быть хакерская атака. Детская писательница Леся Воронина попала в скандал. Женщина назвала ребенка с аутизмом “существом”. Несмотря на извинения, ситуация приобретает обороты и огласку. Реагируют и писатели, и неравнодушные. Что об этом говорит психолог — читай в материале. Читать по теме Усик — Дюбуа 2: когда состоится бой-реванш и у кого больше шансов победить Читай прямо сейчас в нашем материале, когда и где состоится бой-реванш Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Международные новости сегодня, 28 апреля В нескольких странах Европы случился блекаут. В Испании и Португалии внезапно произошло отключение электроэнергии. Миллионы европейцев без электричества. Остановилось метро, пострадали телекоммуникации, нет доступа к интернету. 30 апреля 2025 года пройдет 100 дней президентства Трампа. Западные СМИ раскритиковали его, назвав “100 днями бездарности”. Мы тоже рассказывали о ключевых и самых скандальных решениях нового президента США на должности. В Ватикане во время похорон Папы Римского нарушили давние традиции и протокол. Раскритиковали и Владимира Зеленского, Джо Байдена и Дональда Трампа за неподходящую одежду. Какая позиция Ватикана — читай в материале. КНДР подтвердила свое участие в войне против Украины. Лидер страны Ким Чен Ын прокомментировал участие своих войск, и заявил, что солдаты КНДР совершили “героические подвиги в операциях по освобождению Курской области РФ”. В Ватикане определили дату выборов Папы — понтифика будут выбирать на конклаве, который пройдет 7 мая в Ватикане. Будут выбирать Папу около 135 кандидатов, которым не исполнилось 80 лет. Раньше мы рассказывали, что в Киеве расцвела сирень.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Дайджест, Европейский союз, Cумы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter