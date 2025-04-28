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BRIEF: прорив росіян на Сумщині, втрата винищувача і блекаут у Європі — головне за день

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Квітня 2025, 18:00
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