BRIEF: прорив росіян на Сумщині, втрата винищувача і блекаут у Європі — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 28 квітня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 28 квітня

Російські окупанти мають успіхи у Сумській області. Ворог заявляє про захоплення чотирьох населених пунктів. Зокрема: Новеньке, Басівка, Журавка та Веселівка. У ДПСУ прокоментували, чи варто вірити ворогу.

Україна втратила винищувач Су-27. Пілот виконував завдання уночі, коли збивав російські Шахеди. На щастя, пілот зміг катапультуватися і вижив. Нині розслідують, як трапилася втрата винищувача.

Унаслідок атаки на Київ 24 квітня відомо про 13 загиблих. 28 квітня у лікарні помер 45-річний чоловік. Від російського удару балістикою загинуло троє дітей.

28 квітня стався масштабний збій мережі Епіцентр. Користувачі повідомляли про неможливість зробити покупки. У компанії повідомили про можливі затримки з доставкою, та не розповіли, чи справді це може бути хакерська атака.

Дитяча письменниця Леся Воронина втрапила у скандал. Жінка назвала дитину з аутизмом “істотою”. Попри вибачення, ситуація набуває обертів і розголосу. Реагують і письменники, і небайдужі. Що про це каже психолог — читай у матеріалі.

Міжнародні новини сьогодні, 28 квітня

У кількох країнах Європи стався блекаут. В Іспанії та Португалії раптово почалося відключення електроенергії. Мільйони європейців без електрики. Зупинилося метро, постраждали телекомунікації, немає доступу до інтернету.

30 квітня 2025 року мине 100 днів президенства Трампа. Західні ЗМІ розкритикували його, назвавши “100 днями бездарності”. Ми теж розповідали про ключові та найскандальніші рішення нового президента США на посаді.

У Ватикані під час поховання Папи Римського порушили давні традиції та протокол. Розкритикували й Володимира Зеленського, Джо Байдена та Дональда Трампа за невідповідний одяг. Яка позиція Ватикану — читай у матеріалі.

КНДР підтвердила свою участь у війні проти України. Лідер країни Кім Чен Ин прокоментував участь своїх військ, і заявив, що солдати КНДР зробили “героїчні подвиги в операціях зі звільнення Курської області РФ”.

У Ватикані визначили дату виборів Папи — понтифіка вибиратимуть на конклаві, що пройде 7 травня у Ватикані. Вибиратимуть Папу близько 135 кандидатів, яким не виповнилося 80 років.

Раніше ми розповідали, що у Києві розквітнув бузок.

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