Украина должна быть в приоритете! Конгрессмены призвали разрешить Украине атаковать военные цели на территории РФ

Уже более двух лет идет полномасштабное вторжение РФ в Украину. За это время на дипломатическом уровне произошло немало изменений с участием Украины: от робких заявлений до прочного партнерства между странами ЕС и НАТО.

Однако до сих пор главный партнер Украины — США, опасается так называемой эскалации войны, поэтому ставит свои условия использования западного оружия.

В частности, длительное время продолжаются дискуссии о возможности наносить удары американским оружием по военным целям на территории РФ. Из-за такой задержки с решением, россияне смогли возобновить свои наступательные темпы.

21 мая Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал заявление к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине действовать в своих интересах и уничтожать военные цели на российской территории. Детальнее об этом — в нашем материале.

Заявление Палаты представителей об Украине

Комитет по разведке Палаты представителей США во главе с Майком Тернером опубликовал обращение группы конгрессменов от обеих партий, в котором призывал предоставить Украине разрешение атаковать цели на российской территории.

Заявление адресовали министру обороны США Ллойду Остину.

В обращении подчеркнули, что Украине можно было бы разрешить стрелять по стратегическим объектам в России при определенных обстоятельствах.

— Мы пишем как члены Палаты представителей США, чтобы выразить нашу решительную поддержку нескольких срочных запросов от имени наших украинских коллег:

разрешение на использование оружия, предоставленного из США, для нанесения ударов по стратегическим целям на территории России при определенных обстоятельствах;

подготовка дополнительных пилотов F-16;

противовоздушная оборона: Украина продемонстрировала способность уничтожить большой процент российских ракет, выпущенных на территории Украины. Однако российские ракеты продолжают падать на большие города. Наши союзники попросили по крайней мере семь дополнительных батарей Patriot для защиты больших городских территорий в Украине.

— Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории. (…) Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию.

Есть критическая потребность в значительном количестве подготовленных пилотов, которые могли бы управлять такими самолетами как F-16, чтобы они были доступны для Украины.

Выучить 12 пилотов — этого просто недостаточно. Украина — в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете по сравнению с другими иностранными странами, — говорится в заявлении.

Украина должна быть в приоритете! Конгрессмены призвали разрешить Украине атаковать военные цели на территории РФ / 2 Фотографии

Известно, что обращение подписали 13 конгрессменов.

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