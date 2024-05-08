Теперь в безопасности! Украина вернула еще 11 детей с временно оккупированных территорий

Во время полномасштабной войны бывают как моменты темной скорби, так и светлые проблески надежды. И такими становятся новости о том, что Украина вернула детей с временно оккупированных территорий.

Украина вернула детей из оккупации — что известно

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что сегодня, 8 мая, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 11 детей.

В частности, вывезти из оккупации удалось две девочки-сироты десяти и 13 лет.

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Также среди возвращенных малышей — девять детей, имеющих родителей или одного из них. Среди них пять девочек и четыре мальчика в возрасте от одного до 16 лет.

Сейчас все они находятся в безопасном месте и получают медицинскую и психологическую помощь.

Содействовали тому, чтобы детей удалось вывезти с временно оккупированных территорий, работники благотворительной организации Save Ukraine, органы опеки и служба по делам детей области и родителей детей.

Благодарен всем, кто помогает украинским гражданам выехать на свободную землю, — пишет Александр Прокудин.

Кроме того, глава Херсонской ОВА отметил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 78 детей из Херсонской области.

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