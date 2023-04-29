Советы
Эксклюзив

“Каждый день — новый вызов! Где подросток может получить поддержку в условиях войны?”

Отвечает
Єлізавета Коренко
Елизавета Коренко

Глава ГО STEM is FEM

Анастасия Грубрина, редактор сайта 29 апреля 2023, 15:00
Де підлітки можуть отримати підтримку в умовах війни
Фото: Pexels

Советы

“Каждый день — новый вызов! Где подросток может получить поддержку в условиях войны?”
Отвечает
Єлізавета Коренко
Елизавета Коренко
Глава ГО STEM is FEM

“С весны до осени не могу дышать! Как бороться с аллергиями и почему они возникают?”
Отвечает
Анастасія Левченко алерголог
Анастасия Левченко
Врач-aлерголог, гастроэнтеролог, терапевт

“Я в безопасности, но до сих пор пугаюсь громких звуков, что с этим делать?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“Не могу пошевелиться: что делать, чтобы не было зажатия и спазмов в мышцах”
Отвечает
ткаченко
Владимир Ткаченко
физиотерапевт сборной команды Украины по быстрому скалолазанию

“С началом войны ребенок отказывается спать отдельно. Что делать и как вернуть его к кроватке?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“Какие анализы нужно сдать, чтобы понять, что у меня преддиабет?”
Отвечает
Дина Крылова
Дина Крылова
Эндокринолог
Севастополь новини
Читать дальше
Всё только начинается! Пожар на нефтебазе в Севастополе – что известно и реакция ГУР
фобии
Читать дальше
Посмотри страху в глаза! Что такое фобии, почему они возникают, их виды и лечение

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь