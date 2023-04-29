“Каждый день — новый вызов! Где подросток может получить поддержку в условиях войны?”

С начала полномасштабного вторжения большинство украинской молодежи испытывает тревожность. А 73% украинцев в возрасте от 14 до 34 лет, опрошенных U-Report совместно с ЮНИСЕФ, нуждаются в эмоциональной или психологической поддержке. Читай в нашем материале, где подростки могут получить поддержку в условиях войны.

Где подростки могут получить поддержку в условиях войны

Последний год стал вызовом для всех нас как в вопросе физической безопасности, так и в вопросе ментального здоровья. Именно поэтому STEM is FEM, при поддержке программы Единение ради действия, запустили клубы психологической поддержки для молодежи Наука единения.

Несмотря на то, что за время существования организации было проведено множество событий разных форматов, этот проект дает совершенно новый опыт. Открылись новые потребности в работе с молодежью, а также подтвердилась важность старых направлений такой деятельности.

Как же помогать девушкам реализовывать себя? Как поддерживать молодежь, которая вынуждена жить во время войны? И вообще, что нужно украинским подросткам? Дискуссия Гендерное равенство и разнообразие, организованная Платформой публичной дипломатии, наконец-то дала ответы на эти вопросы.

Менторство

Подросткам важно чувствовать поддержку тех, кто уже прошел путь, который они только выбирают. Особенно когда этот путь отличается от большинства, — говорит Елизавета Коренко.

— Когда STEM is FEM только начали свою деятельность, мы увидели большую проблему: девушки часто выбирают профессии, которые их не интересуют. Почему? Как поделились впоследствии сами участники сообщества, одной из причин является отсутствие ролевых моделей. Во многих случаях они просто не слышали, чтобы то, что их интересует, делали женщины.

Тогда в организации поняли, что одна из основных задач — познакомить девушек-школьниц и первокурсниц с женщинами, которые уже работают в STEM-профессиях, делают карьеру в науке и могут быть наставницами.

Даже просто знать о существовании людей, которые делают то, о чем ты мечтаешь — полезно и мотивирует. А иметь возможность поговорить с ними и задать им вопросы — это опыт, который меняет жизнь.

— Первое мероприятие, которое мы проводили, было посвящено биотехнологиям. Участницей события была школьница, которая уже задумывалась над тем, чтобы работать в сфере медицины, но была не до конца уверена, что это то, чего она действительно хочет.

Поскольку семья девушки была очень далека от медицины, они предлагали ей направления, известные большинству — хирургию или педиатрию. А на нашем мероприятии победительница познакомилась с женщиной, которая работала в сфере биотехнологий, и та рассказала, чем именно она занимается.

И тогда девушка поняла: она хотела бы работать именно в этом направлении! Просто раньше не знала, что отрасль, которую она видела в своих мечтах, уже существует, и ей некого было расспросить.

Сейчас героиня истории учится в Германии и помогает в волонтерском проекте, связанном с протезированием украинских военных. Она нашла именно ту сферу, о которой мечтала, но для этого в школьные годы ей нужен был человек, который бы поделился своим опытом.

Психологическая помощь

Столкнувшимся с войной подросткам нужно понимать, что они имеют право на негативные чувства — и на помощь в их преодолении.

Сегодня открываются новые программы, которые оказывают поддержку людям, пережившим сексуальное насилие или получившим травму во время боевых действий, и это очень важные программы. Но психологическая помощь может потребоваться и тем, кто не пережил драматические события лично.

С началом полномасштабного вторжения многие родители сосредоточились на физическом благополучии своих детей: как вывезти их в безопасное место, как обустроить новый дом. Но эти взрослые также пережили стресс, и им возможно трудно поддерживать детей эмоционально.

Даже если у подростка были идеальные отношения с родителями до начала полномасштабного вторжения (если таковые вообще существуют), он или она все равно сейчас может чувствовать себя одиноко и изолированно.

Ребенку трудно сказать, что он чувствует себя несчастным, понимая, сколько всего родители для него сделали.

Ребенок может быть в безопасности, получать европейское образование, и корить себя за то, что в таких условиях ему все равно плохо.

Быть молодым, а тем более быть подростком, бывает достаточно тяжело. Иногда это просто вызов. А быть молодым во время войны — это два вызова в одном. Именно поэтому столь важна психологическая поддержка молодежи.

К примеру, для многих участников клуба Наука единения общение с психологом во время мероприятий стало первым опытом получения психологической помощи. И это действительно помогло подросткам.

Ведь они услышали от взрослого человека, что то, что они чувствуют — нормально, что их опыт — нормальный. И что они имеют право на свои негативные чувства.

Поддержка

Роль взрослых состоит в том, чтобы дать подросткам возможность быть услышанными.

— В начале полномасштабного вторжения девушки нашего сообщества в большинстве своем не просили о помощи — они спрашивали, как они могут помочь Украине, как они могут приложиться к победе. И это то, в чем я вижу огромную разницу между моим поколением и поколением сегодняшних подростков.

У сегодняшней молодежи есть огромное чувство, что взрослые их подвели. Подростки видят взрослый мир, в котором происходит столько жестокости и несправедливости, они разочарованы в том, как работают правительства и институции.

Сегодняшней молодежи есть о чем сказать, у них есть идеи, как изменить мир и у них нет сомнений, что они должны играть ведущую роль в его улучшении.

Роль взрослых состоит в том, чтобы помочь подросткам быть услышанными, помочь реализовать их идеи как можно эффективнее. Именно это должно стать задачей молодежных проектов и организаций.

Иногда случается так, что подростки не знают, что делать, когда родители разводятся или живут отдельно. Раньше мы рассказывали, что делать, если родители изменяют друг другу.

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