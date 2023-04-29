“Кожен день — новий виклик! Де підліток може отримати підтримку в умовах війни?”

З початку повномасштабного вторгнення більшість української молоді відчуває тривожність. А 73% українців віком від 14 до 34 років, опитаних U-Report спільно з ЮНІСЕФ, потребують емоційної чи психологічної підтримки. Читай у нашому матеріалі, де підлітки можуть отримати підтримку в умовах війни.

Де підлітки можуть отримати підтримку в умовах війни

Останній рік став викликом для всіх нас — як у питанні фізичної безпеки, так і в питанні ментального здоров’я. Саме тому STEM is FEM, за підтримки програми Єднання заради дії, запустили клуби психологічної підтримки для молоді Наука єднання.

Попри те, що за час існування організації було проведено чимало подій різних форматів, цей проект дає абсолютно новий досвід. Відкрилися нові потреби у роботі з молоддю, а також ствердилася важливість старих напрямків такої діяльності.

Тож як допомагати дівчатам реалізовувати себе? Яким чином підтримувати молодь, яка вимушена жити в часи війни? І взагалі — що потрібно українським підліткам? Дискусія Гендерна рівність та різноманітність, організована Платформою публічної дипломатії, нарешті дала відповіді на ці питання.

Менторство

Підліткам важливо відчувати підтримку тих, хто вже пройшов шлях, який вони тільки обирають. Особливо, коли цей шлях відрізняється від більшості, — каже Єлізавета Коренко.

— Коли STEM is FEM тільки розпочали свою діяльність, ми побачили велику проблему: дівчата часто обирають не ті професії, які їх цікавлять. Чому? Як поділились згодом самі учасниці спільноти, однією з причин є відсутність рольових моделей. У багатьох випадках вони просто не чули, щоб те, що їх цікавить, робили жінки.

Тоді в організації зрозуміли, що однією з основних задач є познайомити дівчат-школярок та першокурсниць з жінками, які вже працюють у STEM-професіях, роблять кар’єру в науці і можуть бути наставницями.

Навіть просто знати про існування людей, які роблять те, про що ти мрієш — корисно і мотивує. А мати можливість поговорити з ними та поставити їм питання — це досвід, який змінює життя.

— Перший захід, який ми проводили, був присвячений біотехнологіям. Учасницею події була школярка, яка вже замислювалась над тим, аби працювати у сфері медицини, але була не до кінця впевнена, що це те, чого вона дійсно хоче.

Оскільки сім’я дівчини була дуже далека від медицини, вони пропонували їй напрямки, відомі більшості — хірургію чи педіатрію. А на нашому заході переможниця познайомилася з жінкою, яка працювала у сфері біотехнологій, і та розказала, чим саме вона займається.

І тоді дівчинка зрозуміла: вона б хотіла працювати саме в цьому напрямку! Просто раніше не знала, що галузь, яку вона бачила у своїх мріях, вже існує, і їй не було кого розпитати.

Зараз героїня історії навчається в Німеччині й допомагає у волонтерському проекті, пов’язаному з протезуванням українських військових. Вона знайшла саме ту сферу, про яку мріяла, але для цього у шкільні роки їй була потрібна людина, яка б поділилася своїм досвідом.

Психологічна допомога

Підліткам, які стикнулися з війною, потрібно розуміти, що вони мають право на негативні відчуття — і на допомогу в їх подоланні.

Сьогодні відкриваються нові програми, які надають підтримку людям, які пережили сексуальне насильство, чи отримали травму під час бойових дій — і це дуже важливі програми. Але психологічна допомога може бути потрібна і тим, хто не пережив драматичні події особисто.

З початком повномасштабного вторгнення багато батьків зосередилися на фізичному добробуті своїх дітей: як вивезти їх у безпечне місце, як облаштувати новий дім. Але ці дорослі також пережили стрес, і їм може бути важко підтримувати дітей емоційно.

Навіть якщо у підлітка були ідеальні відносини з батьками до початку повномасштабного вторгнення (якщо такі взагалі існують), він чи вона все одно може зараз почуватися самотньо та ізольовано.

Дитині важко сказати, що вона почувається нещасною, розуміючи, скільки всього батьки для неї зробили.

Дитина може бути в безпеці, отримувати європейську освіту, і картати себе за те, що в таких умовах їй все одно погано.

Бути молодим, а тим більше бути підлітком, буває досить важко. Інколи це просто виклик. А бути молодим під час війни — це два виклики в одному. Саме тому так важлива психологічна підтримка молоді.

Наприклад, для багатьох учасників клубу Наука єднання спілкування з психологинею під час заходів стало першим досвідом отримання психологічної допомоги. І це дійсно допомогло підліткам.

Адже вони почули від дорослої людини, що те, що вони відчувають — нормально, що їхній досвід — нормальний. І що вони мають право на свої негативні відчуття.

Підтримка

Роль дорослих полягає в тому, аби дати підліткам можливість бути почутими.

— На початку повномасштабного вторгнення дівчата нашої спільноти здебільшого не просили про допомогу — вони питали, як вони можуть допомогти Україні, як вони можуть докластися до перемоги. І це те, в чому я бачу величезну різницю між моїм поколінням і поколінням сьогоднішніх підлітків.

У сьогоднішньої молоді є величезне відчуття, що дорослі їх підвели. Підлітки бачать дорослий світ, в якому відбувається стільки жорстокості та несправедливості, вони розчаровані в тому, як працюють уряди та інституції.

Сьогоднішній молоді є про що сказати, у них є ідеї, як змінити світ — і в них немає сумнівів, що вони мають відігравати провідну роль у його покращенні.

Роль дорослих полягає в тому, аби допомогти підліткам бути почутими, допомогти реалізувати їхні ідеї якомога ефективніше. Саме це має стати завданням молодіжних проектів та організацій.

Інколи трапляється так, що підлітки не знають, що робити, коли батьки розлучаються чи живуть окремо. Раніше ми розповідали, що робити, якщо батьки зраджують одне одного.

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