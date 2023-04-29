Поради
Ексклюзив

“Кожен день — новий виклик! Де підліток може отримати підтримку в умовах війни?”

Відповідає
Єлізавета Коренко
Єлізавета Коренко

Голова ГО STEM is FEM

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 29 Квітня 2023, 15:00
Де підлітки можуть отримати підтримку в умовах війни
Фото: Pexels

Поради

“Кожен день — новий виклик! Де підліток може отримати підтримку в умовах війни?”
Відповідає
Єлізавета Коренко
Єлізавета Коренко
Голова ГО STEM is FEM

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